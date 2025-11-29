英國女特工臥底愛上監控組織核心人物 變節過程編入教材防重演

倫敦臥底探員曾滲透潛入極端動保組織，參與解放動物的活動，卻愛上監視目標。（示意圖，非當事人，翻攝X@alexpunx1977）

一位代號「特工26號」的前倫敦警察廳臥底探員克莉絲汀格林（Christine Green，化名），過著雙面人的生活，她肩負祕密蒐證的重任，從1994年以假身分潛入極端動物權益組織「動物解放陣線」（ALF），花5年時間成功打進組織核心圈。令人意想不到的是，她假戲真做與一位激進的核心成員進一步交往，最終結為夫妻。這對伴侶如今選擇定居在瑞典的一座偏僻島嶼，徹底地隱居避世。

克莉絲汀的臥底任務是什麼？

《每日郵報》報導，為了完美扮演環保運動人士，克莉絲汀當年可是下了不少功夫。她穿著拼布吊帶褲、扎染T恤，腳踩軍靴，以快遞員身分積極參與反皮草和抗議獵狐的示威活動，她開著廂型車幫忙運送物資，甚至掌管財務，很快就贏得了組織成員的完全信任。然而，克莉絲汀真實身分其實是倫敦警察廳旗下「特別示威小組」（SDS）成員，成立於1968年的特別示威小組，專責暗中監視各類政治和社會運動團體，她是內部為數不多的女性探員，授命潛入組織臥底蒐證。

廣告 廣告

克莉絲汀後來與倫敦ALF的核心人物墜入愛河，他曾在1993年因在狩獵場合與獵人爆發衝突，導致對方鼻骨斷裂而被判刑入獄。據傳，兩人的戀情早在克莉絲汀臥底任務時就已祕密發展，後來克莉絲汀以去「澳洲奔喪」為藉口從動保圈引退，然而實際上其實是她任務完成後辭去警職，與心上人一起移居英國康沃爾展開同居。

克莉絲汀脫離臥底工作後的生涯

直到2018年，克莉絲汀的臥底「假名」才透過官方文件得到證實與公開，揭露她曾獲批准參與1998年數千隻水貂放生行動，對英國生態造成了嚴重衝擊。儘管倫敦警察廳後來為沒有提前告知地方警方而道歉，但公眾的怒火指向了警方的雙重標準，警方只公開克莉絲汀身分，卻對幕後的指揮官名單守口如瓶。面對排山倒海的批評，克莉絲汀也坦承長期的臥底任務讓她飽受精神煎熬，留下巨大的心理創傷，並鄭重向那些信任過她的動保夥伴致歉。

儘管她選擇不參與當前的「臥底警察行動調查」，但她的個案被選為經典範例教材，用以研究女性臥底的情感介入風險，並全面檢討授權程序和監督責任。如今，他們兩人和三隻愛犬一起定居在瑞典的一座偏僻小島上，拒絕所有媒體採訪。

更多鏡週刊報導

《逃學威龍》真實上演！印度女警扮大學生臥底 揪出11名霸凌學生

記者臥底企業調查！竟從基層爬到高官 「收入翻倍」差點不想回來

【警搶功出賣臥底】線民冒死臥底破世紀大案 台東警為搶功背叛害他被追殺