英國女王唱饒舌、黛妃打電玩影片瘋傳！哈利梅根發起反AI全球連署

記者林宜君／台北報導

已故英國女王遭利用AI惡搞，做成「唱饒舌」的影片。（圖／翻攝自TikTok）

隨著AI技術快速發展，真假難辨的深度偽造影片層出不窮，甚至連英國王室成員都成為「AI主角」。哈利王子與梅根發起連署，呼籲全球重視人工智慧的潛在風險。

英國王室成員都成為網友惡搞的「AI主角」。（圖／翻攝自TikTok）

近期在TikTok與各大社群平台上，出現大量AI生成的影片，內容包括已故英國女王「唱饒舌」、黛安娜王妃「打電玩」等荒謬情景，這些影片不僅影像逼真，連聲音都經過高度模擬，更可怕的是影片到處瘋傳，對公眾認知造成極大混淆。有感於AI發展恐帶來的負面影響，哈利王子與太太梅根發起連署，呼籲停止開發超級智慧的人工智慧，避免未來對人類造成威脅。

哈利王子（右）與梅根馬克爾（左）對此表示擔憂。（圖／翻攝自哈利王子IG）

哈利王子與梅根馬克爾對於人工智慧的發展表示擔憂，攜手蘋果聯合創始人史蒂夫沃茲尼亞克（Steve Wozniak）、英國億萬富翁理查德布蘭森（Richard Branson）等名人，發起「反對超級人工智慧」全球連署。

連署聲明中呼籲Google、OpenAI、Meta Platforms 等公司暫停開發具超智慧潛力的AI，直到其安全性經過科學界廣泛認可並獲得公眾支持為止。哈利王子強調：「人工智能的未來應該服務人類，而不是取代人類。」

凱特王妃近期與哈佛大學教授合作發表文章，探討智慧型手機對專注力的影響。（圖／翻攝自凱特王妃IG）

事實上，AI假訊息的泛濫只是王室面臨的問題之一，科技時代連「手機的使用」都成了王室的煩惱。凱特王妃近期與哈佛大學華爾丁格教授（Prof. Robert Waldinger）合作發表文章，探討智慧型手機對專注力的影響，及其引發的「斷網流行病」（epidemic of disconnection）。

凱特指出，手機、平板與電腦已成為持續干擾源，大家的注意力都被分散了，導致現代人們儘管身邊有人陪伴，心思卻時常分散在各種應用程式與通知中，無法和眼前的人好好互動交流。因此，凱特與威廉王子對孩子的電子設備使用時間嚴格管控，威廉透露他們的小孩都不能帶手機，「我們對此非常嚴格。」期望孩子能在家專注互動，不受數位資訊干擾。

