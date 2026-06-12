英國奶奶從餐車變餐廳 鄧子翼：創業不能只靠夢想
（記者林忠勳／專訪）英國奶奶創辦人鄧子翼、主廚Amy近日受邀到《媒角抵加》節目，與豐誠國際負責人、「電商阿姐」張文婷展開深度對話；節目中，三人從餐飲創業、品牌經營、夫妻合作到財務壓力一路聊開，也讓觀眾看見英國奶奶從路邊餐車、淡水小店一路走進百貨商場背後，不只是浪漫英式料理，更是一段充滿壓力與韌性的創業故事。
從小量測試走出第一步
鄧子翼回憶，英國奶奶一開始並非砸大錢開店，而是因為「錢不夠」，選擇從餐車、路邊攤開始測試市場，他坦言，創業不能等到全部準備好才開始，否則時間就過去了；張文婷也在節目中點出，這正是創業者最重要的一課，「不要一次就花五百萬裝潢一間豪華餐廳」，而是要先用小量測試找到市場反應。
Amy靠客人回饋調整料理
身為主廚的Amy則分享，剛開始以為英國人喜歡的料理，台灣客人也會接受，直到淡水店第一年發現不少客人吃到一半就停下，才意識到口味必須調整；Amy說，台灣客人很直接，會告訴她「太甜、太油」，也讓她慢慢理解台灣人不喜歡太甜、太鹹，或太多麵包、馬鈴薯的料理。
Amy笑說，自己就是「跟客人學習」，再一步步把英式餐點調整成台灣人也能喜歡的味道。
百貨高流量也有高風險
談到百貨經營，鄧子翼直言，百貨雖然有人流，但租金與抽成壓力也非常高，他透露，曾在北車五坪櫃位單月付出約47萬元租金，即使月營業額做到310萬元，仍必須精準計算商品結構、毛利與資源分配；他也坦言，英國奶奶第四年曾把前三年賺的錢幾乎賠回去，讓他深刻體會財務控管的重要。
夫妻創業靠耐心與界線
對於夫妻共同創業，Amy認為最重要的是「不要放在心裡」，工作上的情緒與家庭關係要有界線；鄧子翼則說，要多給彼此耐心，也要多看對方優點。
張文婷總結，創業最好不是一個人孤軍奮戰，因為面對低潮與負債時，有人能一起牽手走下去，就是品牌最珍貴的力量。
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