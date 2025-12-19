英國如預期降息1碼 歐洲央行利率連4凍

歐洲多家央行18日同步召開貨幣政策會議，英國央行宣布降息1碼，基準利率由4％調降至3.75％，降至近3年低點，而歐洲央行（ECB）、瑞典和挪威央行均按兵不動。（圖片來源／ECB頻道）

歐洲多家央行18日同步召開貨幣政策會議，英國央行宣布降息1碼，基準利率由4％調降至3.75％，降至近3年低點，而歐洲央行（ECB）、瑞典和挪威央行均按兵不動，符合市場預期。

英國貨幣決策委員會（MPC）基於通膨下滑和經濟成長放緩，理事會以5票對4票決定將基準利率由4％調降至3.75％，英國央行並暗示未來可能進一步降息。英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）表示：「我們認為利率處於緩步下降階段，但每次降幅難以預測。」

英國降息1碼，通膨在G7中仍是最高

即便英國11月通膨由10月的年增3.6％降至3.2％，仍是七國集團（G7）中最高，但央行的政策傾向以溫和通膨來促使經濟成長。尤其當英國8至10月失業率攀升至5.1％，創下2021年1月以來最高紀錄之時。

英國央行18日表示，明年4月時通膨可望更接近2％的目標，屆時秋季預算案中一系列措施將生效。例如這次降息的根據，就是英國勞動市場積弱不振，失業率攀高。

連續四次維持利率，暗示短期內將保持不變

在歐洲，正如預期，歐洲央行週四維持利率不變，通膨率接近目標水準。今年6月，歐洲央行將關鍵存款利率下調至2％，一年內從4％的高點大幅減半。然而，此後歐洲央行暫停了寬鬆週期，通膨率仍略高於2％的目標水準。歐洲央行已經連續四次例會按兵不動，並暗示短期內利率水準將保持不變。

存款利率維持在2％。該行表示「不預先承諾具體的利率路徑」。同時，歐元區的最新預測顯示，2025年整體通膨率平均為2.1％，2026年為1.9％，2027年為1.8％，2028年為2.0％。

歐洲通膨走低漸趨緩，上修經濟成長預期

排除能源及食品價格後，歐洲央行預測2025年通膨率平均為2.4％，2026年為2.2％，2027年為1.9％，2028年為2.0％。他們表示，「2026年的通膨預期已上調，主要是因為工作人員現在預計服務業通膨下降速度將放緩。」

此外，受內需驅動，預計經濟成長將強於9月的預測。歐洲央行表示，已將2025年經濟成長預期上調至1.4％，2026年上調至1.2％，2027年上調至1.4％，預計2028年將維持在1.4％。

