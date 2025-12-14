英國媒體：台灣AI指數排名 21名前進至16名

▲英國媒體《觀察家報》（The Observer）公布「全球AI指數」，台灣從前一年的21名躍升至第16名。（圖／取自經濟部臉書）

[NOWnews今日新聞] 英國媒體《觀察家報》（The Observer）近期公布「全球AI指數」，台灣從前一年的21名躍升至第16名，AI實力持續提升。該指標對於台灣的AI政策 及 AI基礎建設及強調給予肯定，但也提到台灣的人才、開發能力及商業環境上略顯不足。經濟部今（15）日表示，培育20萬AI人才已提前達標，培訓的AI人才突破10萬人次，將持續強化人才培育。

「全球AI指數」從2021年起開始調查，迄今已調查5年。該指數是由來自24個資料來源、總計108項指標組成，這些指標可以統整為執行、創新、投資三個大項，以及其下的人才、基礎設施、社會接受度、學術研究、開發能力、政策、商業生態等7個子項。



據今年的調查，前五名國家分別為美國、中國、新加坡、英國及韓國。其中，美國與中國在5年調查當中都是維持1、2名；新加坡在2021年還在第10名，2023年已經超過英國拿下第3名；韓國在2021年為第8名，迄今也來到第4名，緊追韓國。



台灣從前一年的第21名，一口氣前進5名至16名，而在各細項方面，台灣在人才為33名；基礎建設為第7；操作環境為第15名；研究為18名；發展為27名；政府政策為第8名；商業環境為30名；規模為16名，以及密度為21名，顯示台灣在人才、發展及商業環境仍須進步。



對此，經濟部今（14）日在臉書表示，談到台灣在AI發展優勢，政府除了推出AI新十大建設、 晶創台灣方案等政策，高效率的半導體供應鏈實力，持續吸引國內外廠商加碼投資台灣。



針對身為台灣弱項的AI人才培育，培育20萬AI人才已提前達標，培訓的AI人才突破10萬人次，並透過iPAS認證機制（產業人才能力鑑定）及產業聘用機制，讓AI人才真正投入產業應用，並持續深化人才培育。



第三，更進一步結合法人資源，推動產線實作，建立AI試製線，提供產品設計、製程開發及智慧檢測等實訓場域。同時強化產業智慧製造技術，推動AI商務技能與數位行銷能力，全力提升產業的競爭力。



經濟部最後也表示，整合25個公協會及法人機構，推動7大支援措施，包含AI數位轉型、AI人才培育、金融支持、市場拓展、技術輔導、ESCO節能、勞動力升級等。深入產業現場，提供從診斷、導入到升級的一站式服務，協助企業穩健轉型、強化經營。





