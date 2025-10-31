英國安德魯王子：失掉王室頭銜、逐出溫莎莊園

（德國之聲中文網）據白金漢宮消息，英國國王查爾斯三世已啟動程序，正式取消安德魯的“王子”頭銜，並將其逐出英國王室的莊園。今後，這名前王子的名字改為安德魯·蒙巴頓-溫莎，跟普通人一樣。

安德魯是查爾斯國王的胞弟，已故伊麗莎白二世女王的次子。他曾與美國性交易犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關系密切，從而受到越來越大的壓力。10月初，他已被停止使用“約克公爵”的頭銜。

白金漢宮周四（10月30日）表示，“盡管他一直否認對他的指控，但懲罰是必要的。”

吉弗雷稱曾三次與安德魯發生性關系

此前，愛潑斯坦案的主要控方也對安德魯提出了新的指控，引發英國民眾新的憤怒。

當年受到性侵的女孩名叫吉弗雷（Virginia Giuffre），她的遺作《無主之女》（Nobody's Girl）上周在英國發行。在這部回憶錄中，她稱曾三次與安德魯王子發生性關系。

第一次是在她只有17歲時。吉弗雷寫道，王子猜對了她的年齡，並評論說她和他的孩子們年紀相仿。

她說，這件事發生在倫敦，即愛潑斯坦女友麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）的家中，麥克斯韋引薦她與安德魯王子相識。

今年10月，一些源於2011年的電子郵件再次浮出水面，這些文字顯示，即便聲稱斷絕了一切關系後，安德魯王子事實上仍與戀童癖者愛潑斯坦保持著聯系。

不過，即便是現在，安德魯王子在丟掉所有官方王室頭銜後，仍然否認吉弗雷提出的性侵指控。吉弗雷於今年4月自殺身亡。

2022年，安德魯王子支付了數百萬美元，與吉弗雷在紐約提起的民事訴訟達成和解。他沒有承認自己有任何不當行為，但認可吉弗雷作為性交易受害者所遭受的痛苦。

愛潑斯坦於2019年在獄中自殺身亡，當時他正等待性侵官司開庭。此前，他也曾因性侵兒童罪服刑。他的女友麥克斯韋於2021年被判犯有性交易罪獲刑20年，理由是協助愛潑斯坦虐待少女。

安德魯將搬出王室莊園

據《泰晤士報》報道，安德魯王子曾耗資至少750萬英鎊用於翻修溫莎莊園，但在過去二十年裡，他卻一直拖欠有著30間客房的豪宅的租金。英國媒體稱，今後將密切關注安德魯的財務狀況。據悉，安德魯將很快搬入一處王室的私人莊園，費用由國王承擔。

而安德魯的前妻弗格森（Sarah Ferguson）早些時候也一同失去了“約克公爵”這個頭銜，但她一直住在溫莎莊園，現在，她也必須另尋住處。他們的成年子女比阿特麗斯（Beatrice）公主和尤金妮（Eugenie）公主將繼續保留公主頭銜。

作者: Louis Oelofse (法新社、美聯社等)