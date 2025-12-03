英國宣布2028年擴大UK ETS 國際航運排放將正式納管

根據中國大陸相關單位引述，英國排放交易計畫（UKETS）管理局宣布，自今年十一月二十五日起啟動「國際航行航運排放納入UKETS」公開諮詢，為期至二○二六年一月二十日深夜。英國政府計劃自二○二八年起，將往返英國的國際航次溫室氣體排放正式納入該國碳交易體系，代表英國航運減碳政策將邁向更完整的涵蓋跨境階段。

UKETS管理局由英國政府、蘇格蘭政府、威爾士政府及北愛爾蘭農業、環境與農村事務部共同組成。此次諮詢聚焦四大主題，包括國際航次排放的納入範圍、總量上限（Cap）調整方向、與國際海事組織（IMO）減排政策協調機制，及對航運產業影響評估。

諮詢對航商、貨主、學術界及NGO全面開放，預期將成為業界高度關注焦點。

英國自脫歐後於二○二一年開始獨立運作UKETS，並逐漸將航運排放納入規範。二○二三年七月英國已確認自二○二六年起先行將英國國內航運排放納入ETS；二○二四年十一月更針對技術細節展開後續諮詢。今年三月公布的《海事脫碳戰略》也將透過ETS對航運排放定價列為五大核心政策工具之一。

近期國際政策變化也加速英國擴大納管腳步。今年十月IMO延後通過「淨零框架」，全球統一減排機制進程趨緩；同年五月英國與歐盟在UK-EU峰會達成共識，未來將推動UKETS與EUETS互聯，並一致期待兩體系最終涵蓋國內與國際航運排放。

在多項政策推動下，英國管理局已於今年七月表示，「將國際航次納入UKETS」是既定方向。此次正式諮詢啟動後，英國航運碳定價制度可望於二○二八年全面涵蓋國際航運排放，對全球航運業減碳策略與營運成本將帶來深遠影響。