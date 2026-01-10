英國將撥款85億 為烏克蘭多國維和部署做準備
（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國本週承諾，在俄烏停火後，將派遣士兵加入一支為烏克蘭組建的多國部隊。英國今天表示，將撥款2億英鎊（約新台幣85億元）資助相關準備工作，為可能向烏國部署軍隊預做規劃。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）6日在一場由烏克蘭盟友組成的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）峰會上，達成了一份意向聲明，概述未來可能的部署。
英國國防大臣希利（John Healey）今天訪問烏克蘭首都基輔時表示，這筆資金將用於升級車輛和通訊系統、反無人機防護，並確保部隊隨時準備好部署。
路透社報導，在英國宣布這項消息的幾小時前，俄羅斯剛發射了一枚強大的極音速飛彈，基輔的歐洲盟友形容，此舉是為了恫嚇他們，讓他們不敢支持烏克蘭。
馬克宏曾表示，法國可能派遣數千名士兵加入「烏克蘭多國部隊」（Multinational Force for Ukraine, MNFU），旨在強化對基輔的安全保證以讓烏國安心。英國尚未說明將派遣多少士兵；施凱爾7日表示，英國的計畫仍在最後敲定階段。
希利說，宣布為烏克蘭多國部隊提供資金，顯示政府正「大幅增加投資」於為烏克蘭所做的準備。
英國國防部的聲明指出：「這筆資本支出由核心國防預算資助，向盟友和對手發出一個明確信號，即英國有意領導烏克蘭多國部隊，（並）履行我們確保烏克蘭和平的承諾。」
希利也告訴澤倫斯基，以烏克蘭設計為本、但在英國製造的「章魚」（Octopus）攔截無人機，將於1月開始生產。英國未來每月將運送數以千計架無人機回烏克蘭，以協助烏國抵禦俄羅斯的無人機攻擊。（編譯：李佩珊）1150110
其他人也在看
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 96
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 179
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 61
謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛
[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 1 月 3 日凌晨，突然衝進委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕了委國總統馬杜洛與其夫人，震驚了全球。 美軍聲稱，此次共動員了 150 架戰機，轟炸了委國的雷達與發電站等 7 處設施，癱瘓了委軍的防守，在沒遭遇甚麼抵抗的情況下，順利的抓捕到了首要目標馬杜洛。 被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識 一開始，大家都覺得美軍實在太神勇了，嚇得委軍癱瘓無法動彈，才能這麼迅雷不及掩耳地完成任務。但後來，越來越多的真相接連浮出水面 : 原來，馬杜洛的政治盟友早就背叛馬杜洛，跟美國密商好了； 原來，委國軍方早就下達了「不抵抗」的最高機密命令，才讓美軍行動這麼順利； 原來，原本挺馬杜洛的友邦，也跟美國條件交換好了，讓馬杜洛下台。 馬杜洛向來不得民心，如今又被政治盟友、軍方、友邦給集體「利益交換」了，真是全國出賣他一人。 美國咆哮者電子戰機 3 凌晨出動，癱瘓了委內瑞拉軍隊的電戰系統。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網 政治盟友羅德里格斯兄妹 數月前就與美密謀 在馬杜洛被捕之後，委內瑞拉大法官迅新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 35
台南林俊憲領先！謝龍介曝1狀況：可能逆轉
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台南市長之戰提名戰打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。根據近日《2026台南市長選舉調查》顯示，陳亭妃支持...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 46
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 1 天前 ・ 23
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 128
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 13
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
美參院通過表決限制對委再動武 川普怒批：拿走美國「保衛國家」權
美國參議院8日表決通過一項程序性決議，禁止政府在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動；不過該案接下來仍須進行實質性投票，外界認為很大程度僅具象徵意義。美國總統川普（Donald Trump台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
營養午餐免費？周春米坦言屏東財務壓力大
[NOWnews今日新聞]台北、台中、高雄等直轄市陸續宣布國中小營養午餐免費，非直轄市也有雲林縣、新竹市跟進，其他縣市態度備受關注。不過屏東縣長周春米坦言，這些年來屏東嚴守財政紀律，至今已未有舉債，鄉...今日新聞NOWNEWS ・ 24 分鐘前 ・ 1
藍擬先審TPASS預算 卓榮泰：挑三揀四不是正常國會態度
今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等具急迫性計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。對此，行政院長卓榮泰今（9）日回應直指，破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
藍白六度封殺國防特別預算 吳靜怡：為「鄭習會」累積籌碼？
[Newtalk新聞] 立法院程序委員會 6 日在藍白人數優勢下，第六度封殺國防特別預算。對此，政治評論員吳靜怡今（9）日質疑，藍營以陳水扁時代國防預算被退回 69 次為先例，試圖淡化爭議。然而，當時國際與區域結構與今日截然不同，台海尚未進入準衝突常態，反觀國民黨主席鄭麗文高調宣示 2026 年上半年赴北京，藍白又反覆卡關國防特別預算，此舉正是削弱台灣自我防衛能力，放大北京的戰略籌碼，讓她質疑「國防預算像是鄭麗文見習近平的籌碼？」 吳靜怡指出，藍營試圖以「歷史先例」淡化爭議，聲稱過去陳水扁執政時期，國防預算也曾被退回多達69次，如今不過是重演歷史，6次也只是個位數！企圖要更加強擋國防預算的合理性，「但這種說法，不只是錯誤類比，更是刻意忽略時代背景已徹底改變的政治卸責。」 她說明，陳水扁時期的 69 次退案，發生在 20 多年前，當時的國際與區域結構與今日截然不同，最重要的就是中國尚未完成軍力現代化，台海並沒有進入現在的準衝突常態，美中也尚未全面戰略對抗，當時的台灣仍在防衛轉型初期。 吳靜怡強調，現今的台灣，面對的是中國對台軍演高度常態化，幾乎每天都有灰色地帶行動、認知戰，並且同步採取各新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 2
不只宜蘭告急！郭正亮點名她：藍白合也難打
[NOWnews今日新聞]宜蘭縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式徵召律師林國漳參選，藍營方面卻陷入整合僵局，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德協調破局，雙方皆態度強硬、堅持參選，遲遲無法達成共識。前立委郭正...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
飛行員人數少且培養不易！鄭佩芬籲檢討「這方面」！
論壇中心／綜合報導空軍第五聯隊上尉辛柏毅在6日晚間駕駛F-16V戰機在花蓮外海失蹤，國軍仍在持續搜救當中，在野黨一邊檢討國防部「防寒衣、防撞系統」已付款，卻遲遲未到貨，另一邊卻又6度阻擋國防預算。對此，資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上直言，「要檢討的是制度面」！鄭佩芬表示，現在吵有無防寒衣這些沒太大意義，這名飛行員剛渡完蜜月回來就被派去駕駛戰機，顯見飛行員人數應該很少，而且一名飛官的養成非常不容易，每次台灣的飛官遇到失事都是面臨要保飛機還是保飛行員，如果是美國就二話不說，只要有狀況就按跳傘，飛機就讓它摔，這種制度層面的問題可能要檢討。不過針對藍白猛批軍購延宕一事，國防部長顧立雄今日也一一回應，其實大部分軍購都準時到貨，防寒衣已陸續到貨，少數如防撞系統因需研改所以耗時較長，預計在2027年全數完成。原文出處：飛行員人數少且培養不易！鄭佩芬籲：應檢討制度！ 更多民視新聞報導飛官飛行服為何分色？「橘、綠」背後藏救命關鍵空軍F-16失事沒裝「防撞系統」釀禍？鍾佳濱：各種因果連結沒必要F-16訓練失事飛官疑跳傘失聯 空軍認：任務電腦故障民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
兩部長被列"台獨"名單 賴總統:不容中國壓力伸入台灣
政治中心／林靜、宋弘麟 台北報導總統賴清德今（8號）出席調查局結業儀式，針對中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，他強調身為總統，對任何一個被中國跨境鎮壓的人感到驕傲，更痛批無論對台統戰滲透或跨境鎮壓，都不可能達到統一台灣的目標。總統賴清德，出席法務部調查局調查班結業典禮，看著學員即將畢業，擔任維護國家安全、打擊犯罪生力軍，總統有感而發。總統賴清德：「國際社會不斷提醒，在年底2026年的選舉，甚至以2028年的選舉，甚至以後的每一場選舉，境外敵對勢力都會介入。」總統耳提面命，因為中共境外勢力介選情況，愈趨嚴重，更祭跨境鎮壓手段，前一天國台辦宣布，將我國內政部長劉世芳及教育部長鄭英耀等人，列為台獨頑固分子，面對中國對台長臂管轄，賴總統態度堅定。兩部長被列"台獨"名單 賴總統:不容中國壓力伸入台灣（圖／民視新聞）總統賴清德：「絕對不容許中國的壓力，中國的手伸進台灣這塊土地上，身為總統，對任何一個，被中國進行跨境鎮壓的人民，感到驕傲，因為即使面對中國的威脅，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，日本石平參議員成功來到台灣訪問，他用行動證明，中華民國和中華人民共和國，互不隸屬。」陸委會副主委梁文傑：「立法院正在審國安法，昨天大聲捍衛言論自由的這些委員，對這個事情沒有一個人表示意見，捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻一句話都沒有。」外界關心，總是站在第一線回應中共議題的陸委會副主委梁文傑，會不會被中共列為下一位頑固份子名單，梁副抓抓頭、意有所指。兩部長被列"台獨"名單 賴總統:不容中國壓力伸入台灣（圖／民視新聞）陸委會副主委梁文傑：「（那副主委會不會擔心說），（也會被列入這個清單），我個人那就並不重要，某些政黨的某些人士，已經不把捍衛中華民國當成目標了，但是現在的中華民國的，官員、公職人員，就是要捍衛中華民國的存在。」梁文傑的話點到為止，是誰沒有捍衛中華民國存在？民眾心裡都有答案。原文出處：兩部長被中國列「台獨」名單 賴總統：三軍統帥必守護國家 不容中國壓力伸入台灣 更多民視新聞報導北一女教師區桂芝受訪竟嗆學生「腦殘」 北市教育局：個人言論自由、不處分蔡其昌備特製面紙助攻！《冠軍之路》催淚夜 吳沛憶號召500人挺台灣新購F-16V戰機交貨進度 國防部長顧立雄鬆口全說了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1