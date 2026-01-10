英國將撥款85億 為烏克蘭多國維和部署做準備

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國本週承諾，在俄烏停火後，將派遣士兵加入一支為烏克蘭組建的多國部隊。英國今天表示，將撥款2億英鎊（約新台幣85億元）資助相關準備工作，為可能向烏國部署軍隊預做規劃。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）6日在一場由烏克蘭盟友組成的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）峰會上，達成了一份意向聲明，概述未來可能的部署。

英國國防大臣希利（John Healey）今天訪問烏克蘭首都基輔時表示，這筆資金將用於升級車輛和通訊系統、反無人機防護，並確保部隊隨時準備好部署。

路透社報導，在英國宣布這項消息的幾小時前，俄羅斯剛發射了一枚強大的極音速飛彈，基輔的歐洲盟友形容，此舉是為了恫嚇他們，讓他們不敢支持烏克蘭。

馬克宏曾表示，法國可能派遣數千名士兵加入「烏克蘭多國部隊」（Multinational Force for Ukraine, MNFU），旨在強化對基輔的安全保證以讓烏國安心。英國尚未說明將派遣多少士兵；施凱爾7日表示，英國的計畫仍在最後敲定階段。

希利說，宣布為烏克蘭多國部隊提供資金，顯示政府正「大幅增加投資」於為烏克蘭所做的準備。

英國國防部的聲明指出：「這筆資本支出由核心國防預算資助，向盟友和對手發出一個明確信號，即英國有意領導烏克蘭多國部隊，（並）履行我們確保烏克蘭和平的承諾。」

希利也告訴澤倫斯基，以烏克蘭設計為本、但在英國製造的「章魚」（Octopus）攔截無人機，將於1月開始生產。英國未來每月將運送數以千計架無人機回烏克蘭，以協助烏國抵禦俄羅斯的無人機攻擊。（編譯：李佩珊）1150110