英國對冰島部署反潛巡邏機 歷來最大規模 (圖)

台北市 / 綜合報導 台北市松信選區在明年2026有三席議員缺額，國民黨台北市黨部主委戴錫欽將要在原有席次預計再增加兩到三人。對此，民眾黨立院黨團主任陳智涵表示，我們一區一名沒有超額，反而是國民黨自己要想清楚。對此，前國民黨發言人李明璇則喊話黨，要保留合作空間。另外同樣選區中，民進黨議員洪健益掛看板，上頭寫著投給蔣萬安就是投給鄭麗文，蔣萬安則低調避談。 公寓大樓外大大的看板足足橫跨三層樓，看看上頭寫著，投給蔣萬安就是投給鄭麗文，這看板張貼的地段就在台北市信義區松仁路，貼這面看板的正是民進黨議員洪健益，台北市議員(民)洪健益說：「因為鄭麗文擔任黨主席以來，一直走向集統的立場，當然台北市的大家長，應該要立即跳出來馬上說明。」記者VS.台北市長蔣萬安說：「市長有看板說票投蔣萬安就是票投鄭麗文(謝謝)。」面對這敏感話題蔣萬安低調避談，但蔣萬安除了要拚連任，還有一大課題就是議員小雞們如何藍白合，其中貼看板的松山信義區，2022年當選9席議員，國民黨5席民進黨4席，其中藍營王鴻薇徐巧芯當選立委綠營許家蓓因病離世，議員空出三席要怎麼提名，國民黨台北市黨部主委戴錫欽，打算在原有席次下，再提兩席到3席新人，以目前包括包含台北市議會吳志剛辦公室主任滿志剛，松山區富錦里里長李煥中，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，前國民黨前發言人楊智伃與李明璇都打算參戰，民眾黨副祕書長許甫也磨刀霍霍，但藍白要怎麼合作都還很難說。立法院民眾黨團主任陳智菡說：「一區只有一個，所以我們完全沒有排擠到國民黨的空間，反而是國民黨要自己想清楚，如果你們要超額提名的話，排擠掉的是國民黨自己的選票。」台北市松山信義區議員擬參選人(國)李明璇說：「外界的擔心我覺得不需要想太多，我也會跟市黨部密切的溝通，以比較保守務實的方式來提名，保留與民眾黨合作的空間。」先前戴錫欽才說需要的話蔣萬安可以幫民眾黨站台，但還沒開始站台，兩黨就先在議員提名人數上為未來的藍白合埋下變數。

