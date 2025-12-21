英國小鎮耶誕傳統 皇家郵政破例保留

同樣耶誕氣氛濃厚，英國南部一處小鎮上，有一群針織愛好者，迎接耶誕節的到來，他們依循小鎮傳統，在郵筒上，擺上創意毛線作品，馬上就成了熱門的打卡景點。不過，因為郵筒不久之後就會裝上電子掃描器，頂部會特別安裝太陽能板，將來或許無法再出現點綴的、耶誕裝飾品了，這一處打卡景點將會消失，民眾還有當地居民都覺得捨不得。

天空雖然時常灰矇矇，但在英國這個南部小村莊，各個街角卻出現亮眼色彩。民眾 ：「這些裝飾已經存在一段時間了，它們為村子帶來很多樂趣和趣味，而且都非常應景。」

從耶誕造型到各種流行話題，這些由當地居民手工編織的毛線裝飾，總是讓經過的人會心一笑。但今年，這項可愛傳統出現生存危機。皇家郵政為了要供電小包裹掃描器，計畫替3000多個郵筒加裝太陽能板。但安裝的位置，就是這些裝飾的「寶座」。編織社團創辦人 ：「這是村裡唯一的大型郵筒，因此只有這塊大的表面可以使用，所以我們真的非常沮喪。」

當地民眾雖心碎，但還沒放棄，發起連署，連村莊信託都提議，如果皇家郵政願意，想把舊郵筒買下來，保留這項彩色傳統。編織社團成員 ：「這是一個村莊社區，大家來自各行各業，而這活動把所有人凝聚在一起，讓每個路過的人都得到快樂，我們也因為美麗的郵筒裝飾而小有名氣。」

皇家郵政表示，全英國有11多萬個郵筒，大多仍會維持原樣，不會全部改裝。這個小村莊希望，就算科技向前走，郵筒還是可以繼續戴著毛線帽，守護民眾。

