英國工黨預算案面臨考驗 加稅與民調壓力升高

英國工黨政府將於26日公布年度預算，預期將採取加稅措施以控制債務、支撐公共服務，可能進一步影響低迷的民調。首相施凱爾(Keir Starmer)承諾提出「具工黨價值」的預算，強調縮短國民保健署(NHS)等待時間、緩解生活成本壓力，並凍結鐵路票價、提高國家退休金、凍結處方費用及擴大免費早餐計畫。

在極右英國改革黨支持度上升之際，財政大臣里夫斯(Rachel Reeves)面臨同時安撫選民與市場對政府財政的疑慮。英國媒體報導，預算監管機構將下修本屆國會任期內的經濟成長預測。而英國當前赤字接近GDP的5%，通膨居高不下、失業上升，公債殖利率更升至1998年以來新高，引發市場對國債規模擴大與預算風險的憂慮。

廣告 廣告

據報導，政府放棄調升所得稅以避免違背選舉承諾，外界因而預期將透過多項較小幅度的加稅來填補缺口。經濟學家指出，政府可動空間有限，任何措施都可能引發政治反彈。外界預料政府將凍結所得稅級距、提高豪宅、賭博與銀行相關稅負。工黨自2024年7月上台以來，經濟成長緩慢，第三季GDP僅成長0.1%。企業也因政策不確定性減少新聘人員。

在社會福利政策方面，政府在黨內壓力下已撤回削減傷殘補助與老人燃油補助的計畫，並表態不會再走上緊縮路線。外界預期政府將調降能源稅、擴大部分家庭與社會福利。學者認為政府會盡量避免增加中低收入者負擔，使稅賦壓力落在高所得者、富裕退休族與企業身上。