英國希思羅機場停車場爆搶劫 嫌噴胡椒水至少21傷

英國倫敦「希思羅機場」停車場周日發生一起搶劫案，四名嫌犯搶走一名女子的行李箱後還噴灑胡椒水，導致周遭至少21人受傷。

民眾在車裡看著警方在停車場內來回巡邏。

警方：「現在情況怎麼樣，我剛剛聽到下面有警告聲。」

帶著手套全副武裝，荷槍實彈上陣的刑警在一陣交談後似乎找到目標。英國倫敦希思羅機場停車場週日發生一起槍械搶劫案，四名男子在電梯內搶走一名女子的行李箱並噴灑胡椒水，導致電梯內外至少21人受傷。

目擊者：「在這時有人開始咳嗽，一開始只有幾個人，我環顧四周，發現房間內所有人都在咳嗽，包括我自己，而我的喉嚨像火燒一樣。」

倫敦救災部門表示，傷者中有5人送醫，但沒有生命危險。同時警方表示這是由爭吵引發的獨立事件，事發當下機場附近公共交通暫停營運，導致在車站的旅客大排長龍。而這起事件警方已經逮捕1人，正在追查其他嫌疑人。

