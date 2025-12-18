英國希望落空 歐盟堅持碳市場對接前不豁免碳費

（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐盟負責氣候事務的高層今天表示，在英國與歐盟完成碳市場對接前，歐盟不會豁免英國商品所需繳納的碳費。

路透社報導，英國產業原本希望在雙方就碳市場連結進行談判期間，就能先獲歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）的豁免。英國政府表示，歐盟的碳邊境費將使英國產業每年增加約8億英鎊（約新台幣337億）成本。

歐盟執委會負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，在英國的碳市場與歐盟碳市場完成連結之前，英國不會獲得碳邊境徵費豁免；官員指出，英歐協商過程恐費時超過一年。

胡克斯特拉說：「我們不會給任何人豁免，須等這兩個碳市場完全連結，屆時那個時間點才行。」

胡克斯特拉表示，歐盟將以建設性作法與英國合作，推動碳市場連結，歐盟方面了解英國政府原本所盼，「但很抱歉，這一點我們無法改變」。

將於2026年上路的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將是全球第一個碳邊境關稅，規定若引進超過歐盟二氧化碳排放標準的海外產品時，進口商必須購買憑證，以免歐盟本地業者因減碳增加成本而受低價進口產品不公平競爭。

CBAM第一階段適用範圍涵蓋鋼鋁、水泥、肥料等高碳排產品，2026年元旦開始對這類進口商品課徵碳費。不過相關企業須只需在2027年9月的期限前，購買用以涵蓋2026年排放量的CBAM憑證，並向歐盟提交即可。（編譯：陳亦偉）1141218