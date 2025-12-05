英國幼兒園性侵案風波未息 教育大臣啟動檢討

（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）一名英國籍華裔陳姓男子在幼兒園任職期間，性侵數名孩童並拍攝大量不雅影像，年紀最小的性侵被害人僅2歲，事件持續引發輿論關注。教育大臣今天在國會表示，已啟動地方層級的孩童安全防護措施檢討。

陳男被控犯下性侵孩童等26項罪行，他3日在倫敦出庭時當庭認罪。教育大臣菲力普森（Bridget Phillipson）今天特別前往國會，就此案發布口頭報告並接受質詢。

按慣例，政府高階官員僅在重大事件發生、有重要政策或行動宣告時，才會在國會既定議程外，臨時請求安排報告。據官方評估，陳男案涉及的議題，具全國重要性。

菲力普森說，陳男所犯部分罪行，其情節嚴重程度已達英國司法分類的最高級（即A級；由高至低依序為A、B、C共3級）；政府已確定將對地方層級的孩童安全防護措施展開完整檢討。她強調，在任何社會中，維護孩童安全都該是最重要責任。

陳男2017至2024年在一家位於北倫敦的連鎖品牌幼兒園工作。此品牌各分校收費標準不一，對年紀不滿2歲的幼童每月收費可高達近2500英鎊（約新台幣10萬5000元），但即便是超過3歲的孩童，每月費用也可能超過2000英鎊。

為紀錄孩童的成長歷程、校園點滴，幼兒園提供教職員平板電腦等數位裝置以進行拍攝，陳男卻拿這些裝置紀錄性侵過程、製作不雅影像。

儘管陳男之前沒有犯罪紀錄，警方在法庭外發布聲明時，稱他為「戀童癖患者」；而陳男當初為何能通過幼兒園檢核並受雇，為何他在職期間各種異常行為未被發現，或者是園方曾接獲家長關切、內部檢舉，卻選擇消極以對，都將列入檢討項目。

部分家長正醞釀對園方和所屬品牌採取法律行動。園方遭指控未嚴肅看待家長對陳男行為舉止的關切。英國媒體另揭露，此品牌旗下幼兒園至少在2019年曾有一名女性主管，因為使用及鼓勵他人散播孩童不雅影像等罪行而遭判刑。

根據菲力普森今天在國會的答詢，官方檢討工作預計另觸及的議題包括如何確保龐大數位資料能被及時、有效率的分析，是否可能優先處理涉及幼童的案件（在陳男案，從警方扣押首批裝置到發現性侵證據，相隔1年多）；以及是否需強制幼兒園裝設監視錄影系統，並規範影像留存時間。

菲力普森提到，教育部將與獨立監管機關教育標準局（Ofsted）共同檢討現行法規對連鎖品牌幼兒園的規範方式，以加強監管；自明年4月起，Ofsted對幼兒園的深度訪視評鑑也將從每6年至少1次，逐步調整為每4年至少1次。（編輯：韋樞）1141205