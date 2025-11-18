英國強化反制間諜活動 仍未將中國與俄並列加強管控

（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國情報機關今天對國會發布通知，示警中國「大規模」間諜活動；不過，主責安全事務的內政副大臣賈維斯在國會應詢表示，政府仍未決定將中國納入外國影響力登記計畫（FIRS）的「加強管控」等級。

目前入列英國FIRS「加強管控」的國家僅有俄羅斯和伊朗。賈維斯（Dan Jarvis）今天回應保守黨籍國會議員、在野影子內閣副大臣克恩斯（Alicia Kearns）質詢時說，政府正仔細研究是否需要在FIRS的「加強管控」等級新增國家，但針對中國，政府目前仍未作決定。

英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）示警國會議員，中國國家安全部假藉獵人頭或其他空殼、幌子公司名義，企圖接觸與英國國會和政府機關有關的人士、智庫專家等，以獲取敏感資訊。

MI5指出，中方的行動具針對性，同時是「大規模」、「大範圍」實施，乍看之下不具特別價值的資訊也是中方獵尋目標。

MI5今天罕見對國會發布「間諜活動警示」。上一次MI5針對中國發布類似警示是在2022年初，點名在英國跨黨派政治人脈廣泛的華裔律師李貞駒（Christine Lee）與中共中央統戰部有關，在英國秘密從事政治干預和影響力活動。

今年9月，英國政壇因為檢方突然對2名被控透過國會為中方從事間諜活動的英國男子撤訴，引發政治風暴，英國政府遭質疑為維護對中關係，在國家安全上妥協。MI5今天發布的警示雖未具體針對特定事件或個人，卻反映北京對英國的間諜和干預活動，其廣度和密度已達警戒門檻。

賈維斯隨後在國會發表相關口頭聲明並應詢。他說，中方從事的是經過算計的秘密活動，為滿足自身利益干預英國事務。賈維斯強調，英國政府絕不會容忍這樣的行為；保衛國家安全是政府首要責任。

賈維斯指出，中國的行為已有模式可循，歷任英國政府已公開點名的即包括李貞駒，2021年與中國官方有關的行為者攻擊特定英國國會議員的電郵帳號及選舉委員會資料庫，以及其他長期、大規模的網路攻擊和間諜活動。

賈維斯宣布政府擬採取一系列措施，以反制、嚇阻中國及其他國家對英國的惡意活動。這些措施包括強化對政治獻金的管控、提高選舉干預活動的最高刑度、導入新的外國勢力代理組織制裁機制，以及在年底前為英國各地區政府、議會和政黨舉行「量身訂製」的安全簡報會，並趕在明年5月舉行地方選舉前，於1月為參選人發布新的安全指引。

此外，政府擬投入1億7000萬英鎊（近新台幣70億元），更新英國公務系統使用的網路加密工具，並在明年另外投入1億3000萬英鎊，專款專用於「國家安全法」相關業務。

值得一提的是，賈維斯稱中國構成威脅，包括對英國的民主體制，且英國將運用一切必要手段保衛國家安全，但同時他也強調，與中國接觸往來、維持溝通管道符合英國的長遠戰略利益，以及英中有必要在利益相符之處合作，包括科學研究、貿易、打擊重大與組織犯罪等。

賈維斯今天另特別提到「教育」和「先進製造」這2個中方積極試圖控制和干預的領域。

賈維斯說，中國企圖影響英國大學院校的學術和言論自由、企圖干涉校園事務，英方官員已就此向中方表達關切，近期另將召集英國各大學校長舉行閉門座談會。在先進製造領域，政府將加強協助企業辨識和因應經濟間諜、智慧財產竊取等中方惡意活動。

賈維斯另指出，外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話時，曾向中方「明確」表達，任何威脅英國國家安全的活動，都絕不會被容忍。不過，目前僅中方曾發布英中外長6日談話紀要。

賈維斯今天也宣布，現任工黨政府已完成前任保守黨政府啟動的工作，也就是將設置於敏感場所的中國製監視設備全數移除，範圍遍及英國境內外單位機關。

回應MI5對國會的警示，中國駐英大使館聲稱，英方「惡意誹謗」，中方已向英方提出嚴正交涉。大使館並稱英方是在「自抬身價」。（編輯：張芷瑄）1141119