英國影星茱蒂丹契視力惡化 難再看電視與劇本

英國影星茱蒂丹契因《007》系列中飾演M夫人而廣為人知，2012年被診斷出黃斑部病變後視力逐年衰退。她近日坦言病情持續惡化，如今已看不清電視、書本與劇本，連身邊的人都難以辨認，令她感到十分沮喪。

茱蒂丹契視力惡化，難再看電視與劇本。（圖／翻攝自Facebook／JamesBond007）

現年90歲的她表示，由於視力不足，已不易接演需要大量台詞的角色，也因此減少公開亮相。她無奈地說，只能接受現狀並努力維持日常生活，但若遇到篇幅較長的表演工作，將變得相當吃力。

廣告 廣告

茱蒂丹契目前無法獨自外出，必須依靠他人陪伴，對單獨行動也感到緊張。她透露，為了記住台詞，只能倚賴朋友反覆朗讀，並希望找到能協助她定位台詞頁面的工具，以適應逐漸惡化的視力狀況。

延伸閱讀

2025耕元盃棒球賽開打！44隊菁英齊聚 台東8球場熱戰

MLB/徐若熙成道奇目標！美媒爆：可能改當救援投手

周天成30分鐘速勝！宰地主新秀 直落二晉澳洲賽8強