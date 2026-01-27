英國影藝學院電影獎入圍者揭曉 左撇子女孩止步十強

（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）今天公布入圍名單，國片「左撇子女孩」本月稍早入選最佳外語片長名單10強，惜未闖進最後5強。動作驚悚片「一戰再戰」獲14項提名最風光。

英國影藝學院電影獎有「英國奧斯卡」之稱。根據英國廣播公司（BBC），本屆最佳外語片入圍者有：

‧只是一場意外（It Was Just An Accident，法國）

‧這不只是個間諜故事（The Secret Agent，巴西）

‧情感的價值（Sentimental Value，挪威）

‧穿越地獄之門（Sirât，西班牙）

‧欣德拉賈布之聲（The Voice of Hind Rajab，突尼西亞）

這5部片與22日公布的奧斯卡金像獎最佳國際影片獎入圍名單全數重疊。

法新社報導，以激進暴力、移民行動、白人至上主義為背景的「一戰再戰」（One Battle After Another）今天共獲得14項提名，包含最受矚目的最佳影片獎。

吸血鬼時代劇配上音樂元素的恐怖片「罪人」（Sinners）以13項提名緊追在後，也將爭奪最佳影片獎。不到一週前，該片才以16項入圍，成為奧斯卡史上獲提名最多獎項的電影。

第79屆英國影藝學院電影獎頒獎典禮將於2月22日在倫敦登場。（編譯：楊昭彥）1150127