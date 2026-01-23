英國情報助攻! 法國也扣影子艦隊 澤連斯基籲切斷俄能源出口

法國海軍在英國情報支援下，於地中海攔截俄羅斯油輪，針對規避制裁的「影子艦隊」。 圖：翻攝自 X @Currentreport1

[Newtalk新聞] 22 日，法國海軍在英國情報協助下，於地中海阿爾博蘭海成功攔截並扣押俄羅斯油輪「Grinch」，該船涉嫌使用假旗規避西方制裁，運載大量俄羅斯原油。美國軍隊在最近 50 天裏，已經連續扣押了 7 艘俄國的影子艦隊油輪。

法國總統馬克宏表示，此次行動鎖定俄羅斯「影子艦隊」，即一批受制裁的俄羅斯油輪，專門透過隱蔽航線與偽裝手法規避國際監管。這次扣押行動凸顯歐盟在地中海執行能源制裁的實戰能力，也強化對俄羅斯海上運輸網的管控。

美國持續加大對俄羅斯與委內瑞拉石油運輸網絡的打擊力度。美軍近日在加勒比海再度出手，成功扣押第五艘涉嫌違反制裁的油輪，進一步升高美俄之間的緊張態勢。 圖:翻攝自X帳號@Globalsurv

俄羅斯總統普丁立即譴責該行動是「海盜行為」，並批評馬克宏意圖以此轉移法國國內關注焦點。分析指出，雖然俄羅斯海軍在艦艇數量上占優勢，但法國海軍在遠洋作戰、艦船品質及情報協同能力上更具優勢，能有效打擊非法油輪運輸。這也延續自 2022 年俄烏戰爭以來，歐美對俄能源出口實施的多輪制裁與打擊行動。

同日，烏克蘭總統澤連斯基在 2026 年達沃斯世界經濟論壇發言，直指中國 1989 年天安門事件及伊朗的大規模屠殺，強調國際社會不能因專制政權在國內屠殺公民而寬容，呼籲全球共同對抗威脅。他同時呼籲歐洲應採取更強硬措施對付運送俄羅斯石油的油輪，停止這些能源供應，以切斷俄羅斯戰爭資金來源。

此外，《金融時報》報導，美國與烏克蘭計劃於阿布達比三方會談中向俄羅斯提出能源停戰提議：俄方暫停襲擊烏克蘭能源基礎設施，烏方停止攻擊俄羅斯煉油廠。該提議仍處於初步討論階段，尚未達成共識，但被視為重啟對話的初步嘗試。

