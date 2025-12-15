英國情報首長警告:俄羅斯讓全球「前線無所不在」

英國軍情六處新任處長梅特雷維利。 圖：翻攝自軍情六處官網

[Newtalk新聞] 英國軍情六處新任處長梅特雷維利（Blaise Metreweli）今（15）日將發出警告，指出俄羅斯和其他具有敵意的國家（hostile states ）透過暗殺陰謀、破壞活動、網路攻擊以及對資訊的操縱，意味著「前線無處不在」。

梅特雷維利準備在就職後的首次演講中表示，英國正面臨一個全新的「不確定時代」（age of uncertainty），衝突規則正在被改寫，尤其是在克里姆林宮入侵烏克蘭後採取更大規模侵略行動的背景下。

梅特雷維利說：「輸出混亂，是俄羅斯國際交往方式的固有特色」，除非普丁（Vladimir Putin）被迫改變其策”，否則這種情況預計還會持續下去。

英國國防參謀長奈頓上將（Richard Knighton）預計也將就威脅的規模，特別是來自俄羅斯的威脅，並發表類似評論。他將在另一次演講中表示，「當前局勢比我職業生涯中所見過的任何時候都更加危險」，並呼籲全英國上下「加強應對」。

英國《衛報》（The Guardian）稍早報導，梅特雷維利的講稿提前曝光，與英國守相斯塔默（Keir Starmer）即將飛往柏林與包括烏克蘭總統澤連斯基和川普特使威特科夫（Steve Witkoff）在內的歐洲領導人舉行緊急峰會有關。此次峰會旨在說服美國接受一項針對烏克蘭的替代性歐洲和平方案。

梅特雷維利在將於今日下午完整發布的演講中指出，俄羅斯構成嚴重威脅，其「侵略性、擴張主義和修正主義」的思維模式導致普丁下令入侵鄰國，並在歐洲各地部署了咄咄逼人的支持策略。

這位情報主管預計將於演講時開門見山說道「普丁應該毫無疑問：我們的支持是持久的。我們將繼續為烏克蘭施加壓力。」。

然而，過去一個月的外交現實是，美國的立場並不明朗，川普和維特科夫先前都傾向於俄羅斯的要求。

在這份提前公佈的講稿摘要中，除了提及上週英國制裁兩家總部位於中國的公司（這兩家公司被指控對英國及其盟友進行無差別駭客攻擊）之外，並未明確提及中國。

英國大臣們仍在權衡是否允許中國在倫敦皇家鑄幣廠附近建造一座新的超級大使館，而英國首相則希望在川普4月訪華之前，於1月訪問北京。

