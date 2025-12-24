英國情報：俄軍傷亡4砲灰主要是少數民族 高官親戚只佔1%

普丁扔進戰場當炮灰的絕大部分不是俄羅斯族。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯全面侵略烏克蘭將近 4 年，折損上百萬官兵。英國國防部稍早在社群平台Ｘ公佈其所掌握到的情報，顯示光是在去年與今年陣亡與重傷的俄軍人數就達 40 萬人，其中大多數來自少數民族居住的鄉村地區。這些對政權影響甚微的人力儘管死傷慘重，普丁（Vladimir Putin）等高層並不在乎。

英國國防部指出，居住在都市的俄羅斯族，與其他種族人士相較之下，在侵略烏克蘭戰爭中死傷的人數明顯不成比例地少。並引述俄羅斯獨立媒體「Proekt」，指出俄國高官的親戚只有 1% 投入這整場侵略戰爭。

俄羅斯高度從少數民族居住的貧窮地區抽調兵力，其國家機器較能運用財務誘因。同時，這些地方警察權力較大，也限制了反彈力道。

英國國防部指出，普丁和俄羅斯高官準備持續犧牲這些死活不會影響俄國大眾和菁英對戰爭支持，用完就丟、輕易可以替換的人士。

