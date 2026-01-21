英國成立海事核能聯 盟搶占航運減碳與核動力船舶標準制定先機

根據英國航運相關網站表示，英國正式啟動「海事核能聯盟（Maritime Nuclear Consortium）」，宣示將在全球航運減碳競賽中扮演領導角色。該聯盟由勞氏船級社（Lloyd’s Register, LR）召集，匯集核能、航運、保險與監管等領域的關鍵機構，目標在於建立安全、可靠且具商業可行性的核動力船舶國際最高標準。

英國官方指出，海事核能是一項成熟且安全的能源技術，可回應能源轉型中最具挑戰性的減碳課題。新一代先進模組化反應爐（Advanced Modular Reactors, AMRs）可讓船舶連續航行多年而無須補充燃料，達成零碳排放，並自設計初期即納入嚴格的安全機制。由於核能不產生二氧化碳，船舶可維持原設計航速運行，無須透過慢速航行換取減排效果。

該聯盟核心成員包括：勞氏船級社（主導與安全祕書處）、勞斯萊斯（反應爐設計）、巴布考克國際集團（船舶設計、建造與支援）、全球核安合作夥伴（安全與防護）、史蒂芬森哈伍德律師事務所（法律與監管）及北方標準保險公司（保險）。英國政府認為，憑藉可信賴的監管體系、世界級工程與造船能力，及數十年海軍核能經驗，英國具備從一開始就主導國際規範的可信度。

聯盟首階段工作聚焦多項關鍵任務，包括：建立結合核能與航運法規的船級認證架構、制定符合監管要求的安全與防護體系、建立核動力船舶可保險化方式，並發布指引以協助產業與政府加速安全導入。

勞氏船級社執行長布朗（Nick Brown）表示，減碳需要更潔淨的能源與更高標準，核能已準備好迎接這項考驗；若英國能主導全球標準，核動力不僅意味零碳船舶，也將帶動本土造船、金融、保險與長期就業機會。