英國戴芬娜基金會徵選駐村 藝術家蔡昱廷獲選

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（中央社記者王寶兒台北11日電）文化部駐英國代表處文化組和英國倫敦藝術專業駐村機構戴芬娜基金會合作，自2020年起固定甄選台灣藝術家或策展人赴倫敦交流，在106名申請者中，由藝術家蔡昱廷獲選。

蔡昱廷預計於6月22日至9月13日間赴英駐村創作，他是國立台北藝術大學新媒體藝術碩士，具有機械工程學士背景，現為獨立藝術家。創作語彙多結合自然、科技、歷史等不同知識領域，媒材則跨及裝置、錄像與攝影。

蔡昱廷曾在台灣舉辦數場個展，包含2024年「不眠山」（關渡美術館）、2025年「影像沙盒、母女」（金馬賓館當代美術館）、「哭喊、笑、浸濕身體、輕聲道別」（彰化縣立美術館）、「家後」（洪健全基金會）等，也曾參與2024年西班牙馬德里國際動態影像藝術節、2025年奧地利林茲電子藝術節等國際性展會。

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戴芬娜基金會今天透過文化部表示，蔡昱廷於其申請計畫中提出，規劃延續近年對「當代城市中的信仰實像、集體意識與地方敘事」的研究，思考傳統信仰、象徵物如何在當代都市環境中被重新轉化與感知，包含從吉祥物、儀式和表演中對神靈、精靈和集體記憶的呈現方式中汲取靈感。

文化部駐英國代表處文化組表示，將持續推動各項計畫支持台灣藝術家與策展人走向國際，期待透過戴芬娜基金會擁有的豐沛專業網絡，協助獲選者在駐村期間與當代藝術社群開啟更多元化的對話、建構其國際人脈，並使獲選者獲得後續策展構想和素材，再將相關研究成果回饋至國內外場域。（編輯：龍柏安）1150611