英國戴芬娜基金會駐村計畫 藝術家蔡昱廷獲選

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蔡昱廷作品《不眠山》（蔡昱廷提供）

藝術家蔡昱廷獲選赴英國戴芬娜基金會進行駐村（蔡昱廷提供）

文化部駐英國代表處文化組從109年起，與英國倫敦藝術專業駐村機構戴芬娜基金會（Delfina Foundation）合作，公開甄選臺灣藝術家或策展人至倫敦進行策展、創作相關研究，115年的甄選結果今天(11日)公布，由藝術家蔡昱廷獲選，預計於6月22日至9月13日間赴英駐村創作。

戴芬娜基金會表示，今年臺灣藝術專業人才駐村計畫共有106名申請者，競爭激烈。蔡昱廷在申請計畫中提出，規劃延續近年對「當代城市中的信仰實像、集體意識與地方敘事」的研究，思考傳統信仰、象徵物如何在當代都市環境中被重新轉化與感知，從吉祥物、儀式和表演中對神靈、精靈和集體記憶的呈現方式中汲取靈感，將現代城市視為日常交往中逐漸形成集體意識的場所。蔡昱廷希望透過對話、實地研究和步行探索，觀察都市節奏、收集當地民間故事與記憶，並進行人際交流，運用推測性和虛構性敘事手法將相關進行結合。

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文化部駐英國代表處文化組表示，將持續推動各項計畫支持臺灣藝術家與策展人走向國際，期待透過戴芬娜基金會擁有的豐沛專業網絡，協助獲選者在駐村期間與當代藝術社群開啟更多元化的對話、建構其國際人脈，並使獲選者獲得後續策展構想和素材，再將相關研究成果回饋至國內外場域。

蔡昱廷是國立臺北藝術大學新媒體藝術碩士，具有機械工程學士背景，現為獨立藝術家。創作語彙多結合自然、科技、歷史等不同知識領域，媒材則跨及裝置、錄像與攝影。蔡昱廷曾在臺灣舉辦數場個展，包含2024年《不眠山》（關渡美術館）、2025年《影像沙盒、母女》（金馬賓館當代美術館）、《哭喊、笑、浸濕身體、輕聲道別》（彰化縣立美術館）、《家後》（洪健全基金會）等，也曾參與2024年西班牙馬德里國際動態影像藝術節（Festival Proyector）、2025年韓國CICA美術館《Art Is》展覽、2025年奧地利林茲電子藝術節（Ars Electronica Festival）等國際性展會，其作品近年獲得「高雄獎」、「臺南新藝獎」、「桃園國際藝術獎」等獎項。