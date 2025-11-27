英國打擊移民奏效 過去一年來移民人數大減2/3

英國政府今天(27日)公布數據顯示，截至今年6月，英國過去一年來的淨移民人數已降至20萬4000人，較前一年減少約三分之二，並延續當局緊縮移民政策以來的下降趨勢。

路透社報導，10多年來，移民問題一直是英國朝野雙方關注的焦點，歷屆政府都試圖透過實施更嚴格的簽證規定和更高的薪資門檻來遏制外來人口移入。即使在工黨執政下，面對「反移民」的英國改革黨(Reform UK)民調節節升高，當局正進一步收緊移民相關政策，包括本月稍早宣布的全面性改革，措施涵蓋加速驅逐非法移民、將難民申請永居的等候期延長至20年，以及將部分外勞申請永居的等待期延長一倍至10年等。

根據英國國家統計局(ONS)上週發布的修正數據顯示，淨移民人數的高峰出現在截至2023年3月的一年內，為94萬4000人。截至2024年，移民人數已降至34萬5000人。