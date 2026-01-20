英國批准中國興建「超級大使館」 反對者猛烈批評將變成間諜窩

英國倫敦的皇家鑄幣廠原址，該地將被中國拿來興建全歐洲最大的超級中國大使館。路透社



英國倫敦的皇家鑄幣廠原址，在賣給中國政府後，北京計畫在此興建全歐洲最大的「超級大使館」計畫飽受英國國內批評。但是經過長期審查後，倫敦當局週二（20日）正式批准中國使館興建計畫，反對者抨擊這將變成北京在英國乃至歐洲的「間諜窩」，甚至是秘密監獄。

新使館面積約5萬5000平方公尺，幾乎是目前中國駐倫敦使館的10倍大，也顯著大於中國駐美使館。

過去三年來由於當地居民、國會議員以及在英的香港民主運動人士反對，中國計畫在鄰近倫敦塔、擁有兩百年歷史的皇家鑄幣局舊址興建新使館計畫，一直處於停滯狀態。但在英國首相施凱爾訪問北京前夕，英國正式批准了興建計畫。

施凱爾預定本月下旬訪問中國，將是自2018年以來首位訪華的英國領導人。部分中英官員表示，施凱爾訪中能否成行，很大程度上取決於使館建案是否獲得批准。

倫敦政府在決定後表示，情報機構全程參與了審核過程，並設計了一系列保護性安全措施。政府發言人在聲明中強調：「國家安全是我們的首要職責。」

中國政府於2018年以2.55億英鎊（約 3.43 億美元）購入皇家鑄幣局舊址，但2022年遭當地議會拒絕核發興建使館規劃許可。去年中國國家主席習近平親自要求施凱爾介入，英國中央政府遂於去年收回規劃決定權，並在去年2月舉行聽證會。

部分英美政治人物警告，該地鄰近倫敦金融區，地下布有金融機構使用的光纖電纜，中方可能藉地利之便進行監控。反對黨保守黨痛批此決定是「可恥的懦夫行為」。

英國安全官員曾警告，擴大使館規模意味著更多中國外交官及潛在間諜進入英國。雖然軍情五處（MI5）局長表示有信心管控風險，但該機構11月才警告北京正試圖干預英國政治。

施凱爾正試圖「重新啟動」與北京的關係。在過去10年中，英國對中國立場從自許為「中國在歐洲最強的支持者」，擺盪到「最激烈的批評者」之一，現在則再次嘗試修補關係。施凱爾上個月表示，加強經貿聯繫符合國家利益。

此外，知情官員透露，在此決定出爐前，中國曾反過來阻礙英國駐北京使館的擴建計畫。

