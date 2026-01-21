英國批准中國超級大使館興建案 各方抨擊國安拱手賣人

英國批准中國超級大使館建造計畫，似乎想為首相施凱爾今年訪問中國鋪路。(圖片來源/英國首相FB)

中國計畫在英國打造超級大使館，由於地處倫敦金融中心的敏感地帶，反對者擔心存在國安疑慮，但英國政府不顧質疑聲浪，仍批准這項計畫。

英國政府1月20日宣佈，中國在倫敦市中心建造規模龐大的大使館計畫已獲批准，不過中方需滿足特定條件，包括在3年內動工，以及成立小組負責管理大使館外的抗議活動等。

這座中國超級大使館預定地，座落在英國皇家鑄幣廠舊址，是中國2018年以2.55億英鎊購得，其佔地超過2萬平方公尺，鄰近倫敦金融中心，有著傳輸大量高度敏感數據的光纖電纜。

反對者擔心，中國可能利用這些電纜滲透英國金融系統的疑慮，也有人推測這座超級大使館，會是中國在歐洲從事間諜活動的大本營。

官員表示採取措施保護電纜傳輸的敏感資料

中國大使館計畫最初於2022年提出申請，英國議會以可能危及國家安全為由駁回，2024年再度提出申請，最終獲得批准。

根據《BBC》報導，負責規劃的英國房屋、社區暨地方政府事務部（Ministry of Housing, Communities and Local Government）對此表示，並無跡象顯示中國大使館會干擾電纜，內政部和外交部等負責國家安全的機構，也未針對大使館鄰近電纜提出擔憂或反對。

大臣李世勳（Steve Reed）則表示，英國政府會採取一系列措施增強該地區電纜的穩定性，以保護敏感資料。未來除非司法單位提出異議，否則這將是最終決定。

中國駐英國大使館先前曾對英國政府多次延宕批准而表達強烈不滿，不斷敦促英方盡快批准中方規劃申請，以免進一步損害雙方互信與合作。

英國重視中英關係修復更甚於國家安全？

英國執政的工黨（Labour Party）執政以來，一直尋求與中國建立更緊密的關係，財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）等多位高層官員曾多次訪問中國。

而英國首相施凱爾（Keir Starmer）計畫在今年訪問北京，外界認為批准中國大使館的計畫，是為了施凱爾訪中鋪路和掃除障礙的決定。

在野黨批評，這項決定無疑是把英國的國家安全拱手賣給中國，強化中國在英國境內的監控能力，不僅危害國家資訊安全，在英國這片土地上生活的香港人，未來恐怕也要過著惶惶不安的日子。

去年11月，軍情五處曾向英國議員發出警告，指中方試圖干預英國政治。然而，英國執政的工黨似乎將修復中英關係至於優先。據悉，有兩名英國籍男子，被控在英國議會為中國從事間諜活動的英籍男子，但最終被撤告。

對此，批評者不以為然，警告英國必須對中國政府的間諜活動，以及對海外異議人士的恐嚇等行為，保持高度警戒。

