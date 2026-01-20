英國批准中國「超級大使館」建案 傳為英相訪中鋪路

在歷經多年延宕與一系列法律挑戰後，英國政府今天(20日)正式批准中國在倫敦的巨型新使館建案。英國首相施凱爾(Keir Starmer)將在本月底訪問中國，部分官員透露，此次出訪能否成行取決於大使館是否獲得批准。

綜合路透社與美聯社報導，中國政府於2018年買下倫敦塔(Tower of London)一帶的前皇家鑄幣廠(Royal Mint Court)，占地逾2萬平方公尺，計畫打造成全歐洲最大的大使館。

廣告 廣告

不過，在當地居民、議員及香港民運人士的反對下，這項計畫在過去幾年來遭到擱置。反對者指出，該地鄰近倫敦金融城並緊鄰倫敦市區的重要電纜與電信設施。據英國媒體報導，使館建築群預計包含208個地下房間，讓外界質疑可能成為北京間諜活動和跨境鎮壓的基地。

英國政府今天在聲明中指出，當局審核中國大使館建案時，「已將所有因素納入考量」並大致底定，除非遭到法院否決。

外界普遍認為，批准中國使館建案讓施凱爾的訪中行得以成真，同時也可能促成北京批准英國大使館的擴建計畫。施凱爾則強調，儘管國家安全是不容談判的底線，但英國需要保持與中國的外交對話及合作。