英國批准在倫敦新建中國「超級」使館

（德國之聲中文網）周二（1月20日），英國住房大臣裡德（Steve Reed）正式批准在倫敦塔附近新建中國大使館的計劃。該計劃已延遲數年。

長期以來，反對該計劃的人士擔心，這座將成為歐洲最大規模的中國“超級”使館，或成為間諜活動以及對中國海外異見人士監控與恐嚇的中心。

英國兩家情報機構的負責人則表示，盡管無法消除所有風險，但已采取適當的“安全緩解措施”。

該使館計劃自2018年就受到反對與抗議。當時，中國政府以2.25億英鎊（約合3億美元）購買了皇家制幣廠地塊。

反對者稱，這一大片地距離敏感的地下光纜過近。這些地下光纜傳輸倫敦兩個主要金融區的金融數據。英國媒體報道稱，這一面積20000平方米的地塊還將包括208個地下密室，靠近光纜。

香港活動人士等異見人士抗議

異見人士也舉行了抗議，稱這樣一座工作人員眾多的“超級”使館將加強北京對海外活動人士的壓制。

周六參加抗議的一位異見人士是來自香港的張晞晴。她向德廣聯記者表示：“這座巨大的建築對我來說是令人害怕的，因為它表明，英國現政府重視對華關系以及貿易，勝於在這裡生活的人們的安全。”

英國為香港人提供簽證，也有很多港人赴英，張晞晴是其中之一。這位民主活動人士的擔心是有理由的：北京對她進行懸賞百萬港幣通緝。張晞晴擔心自己在倫敦可能會被強制帶入使館中。

與北京“保持對話”

近來數月，由於發生多起北京受控從事間諜活動及政治干預的事件，斯塔默政府數次推遲有關新使館的決定。

但斯塔默強調，保護國家安全不容妥協，但英國也須與北京保持外交對話與合作。

此次批准該計劃，外界認為也視為斯塔默預定已久的訪華之行鋪平道路。這將是2018年以來首位英國首相訪華。

北京此前對該計劃拖延七年表示不滿，稱英國將此事“復雜化、政治化”。

（美聯社、ARD）

作者: 德正