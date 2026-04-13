英德拒挺美國封鎖伊朗！馬克宏：將就「荷姆茲海峽危機」舉行多邊會議

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英國首相施凱爾（左）、法國總統馬克宏。（圖／達志／美聯社）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）於13日表示，英國「不支持」美國對伊朗海上交通的封鎖，並強調英國不會被「拖入」對伊戰爭。與此同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也證實，法國與英國將在未來幾天內共同主辦1場會議，旨在恢復「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）的航行自由。

據美國財經媒體《CNBC》的報導，馬克宏並未明確排除法國參與美國封鎖行動的可能性，但他表示，計畫中的會議將建立1項「和平的多國任務」，「這項嚴格防禦性的任務將與交戰各方分離，並將在情勢允許時儘快部署。」

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另據《路透社》報導，1位法國外交消息人士透露，1項涉及約30個國家（包括海灣國家、印度、希臘、西班牙、義大利、荷蘭和瑞典）的任務計畫制定會議，最早可能於16日在巴黎或倫敦舉行。

英國首相施凱爾13日在《BBC Radio 5 Live》受訪時表示：「我們不支持封鎖行動，而我們所有的動員，無論是在外交、政治或能力方面，確實具備掃雷能力，我不會談及作戰細節，但我們確實擁有這項能力。從我們的角度來看，這一切都是為了讓海峽完全開放。」

他補充：「過去幾週我們一直在做的，也是我上週與波斯灣（Gulf）國家討論的一部分，那就是將各國團結起來，以維持海峽暢通，而不是將其關閉。」

施凱爾強調，英國公民正受到伊朗戰爭影響，例如能源成本上升，他不希望人民「為這場衝突付出代價」。當被問及是否認為川普需對英國能源價格的上漲，負擔個人責任時，英國首相則回應，是伊朗限制了荷姆茲海峽的航行。

施凱爾的言論出現在美國總統川普（Donald Trump）暗示其他國家將協助美國執行封鎖之後。該封鎖計畫預定於美東時間13日上午10點開始，目標是限制進出伊朗港口的船隻，使該國無法出售石油。這項行動是在華盛頓（Washington）與德黑蘭（Tehran）於上週末結束21小時會談，且未能達成停戰協議後宣布的。

對此，歐洲與波斯灣國家普遍不願捲入這場衝突，擔心事態升級，並將其視為華盛頓的「選擇性戰爭」，而非必要之戰。

德國也明確表明不會參與封鎖行動，柏林（Berlin）的政府消息人士13日向《CNBC》表示，川普的說法「是1種沒有新事實依據的模糊表述。」

德國政府此前已多次排除在伊朗戰爭中進行任何軍事介入，而柏林13日也再次重申這一立場，「聯邦政府近日已多次就可能參與以及相關條件發表評論，而這些立場仍然有效。」

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