英國拒絕加密貨幣不肖業者 擬2027年10月新法上路

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國政府今天表示，針對加密貨幣公司的監管法規，預計從2027年10月啟動，這項「嚴謹且適度」的管理，要將「不法份子」拒於英國門外。 綜合路透社與法新社報導，英國財政部預定今天稍晚向國會提交法案，將現有金融監管範圍擴大到相關加密貨幣公司，目的在支持這項產業發展，同時保障消費者權益。

英國財政大臣李維茲（Rachel Reeves）在聲明中指出：「將加密貨幣業納入監理範疇，是確保英國在數位時代持續保持世界領先金融中心地位的關鍵一步。」

廣告 廣告

李維茲又說，這項立法將為數百萬民眾帶來「強有力的消費者保護」，並「杜絕不肖業者進入英國市場」。

歐盟的加密資產市場規則（Markets in Cryptoassets rules）已於2024年生效，美國則逐步制定自身的加密貨幣監管規則。

包括比特幣在內的數位代幣，近年來發生一連串爭議，加上爆發多起交易公司重大倒閉事件，讓監管機關日益加強審查。

韓國加密貨幣大亨權道亨（Do Kwon）涉自家公司倒閉相關詐欺罪，美國法院在本月11日判處他15年徒刑。這家公司的倒閉，讓投資人損失400億美元，並震撼全球加密貨幣市場。（編譯：紀錦玲）1141215