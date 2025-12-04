英國挪威領導人訪視英國空軍基地 慰問兩國部隊 (圖)

即時中心／顏一軒、陳治甬報導身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中宣布，組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入明（2026）年的地方議員選舉，已向他請辭，未來綠委李坤城將回任中央黨部發言人，期盼他能襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。民進黨今日下午召開第21屆第57次中常會，由黨發言人韓瑩會後轉述賴主席致詞。賴清德指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。綠委李坤城將回任民進黨發言人。（圖／民視新聞）賴清德說，3人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助；他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。他並提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職，同時宣布李坤城將接任黨部發言人。談及李坤城的各項條件與經歷，賴清德則表示，李委員中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。原文出處：快新聞／戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人 更多民視新聞報導回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行

