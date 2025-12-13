英國插畫家為台灣設計倫敦巴士廣告 傳送寶島溫暖
（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）英國插畫家漢娜今年曾赴台灣旅遊，返回英國後一直念念不忘台灣的人情溫暖。如今她為台灣設計倫敦觀光巴士車體廣告，標語「走進台灣，溫暖一整年」，在12月濕冷的倫敦街頭看來格外令人心動。
漢娜（Hannah Gibson）以筆名Hanzsiie為人所知。她的畫風溫暖俏皮，活潑之中帶點復古，曾合作的知名品牌包括大型串流媒體Spotify、本田汽車（Honda）、英國高級食品雜貨商「福南梅森」（Fortnum & Mason）等。
她5月曾與好友結伴到台灣旅遊，造訪數個城市鄉鎮。返回倫敦後，漢娜決定創作一系列插畫明信片，以記錄、珍藏對台灣的回憶。她越畫越起勁，過程中突然想到，她曾在倫敦幾個地方見過台灣觀光旅遊廣告。她靈機一動，心想何不與觀光署駐倫敦辦事處分享作品，「沒想到他們真的回應了」。
為推廣台灣觀光旅遊，觀光署駐倫敦辦事處近2年曾在倫敦地鐵站、公車站、計程車、觀光巴士和一般公車推出結合線下與線上互動的廣告。
其中，車身包覆台灣觀光旅遊廣告的數十輛計程車至今仍在倫敦街頭跑動載客，而今年12月推出、由漢娜設計的觀光巴士廣告，則是辦事處首度大手筆「包下」巴士全車身，並別開生面以「手繪風」呈現台灣形象，跳脫使用風景照、食物照等商業影像的傳統套路。手繪風的「人情味」也與橫跨12月至1月的耶誕、新年節慶氛圍相互輝映。
漢娜近日接受中央社採訪時說，辦事處當時告訴她，他們正好在為巴士車身廣告構思，對她的創作有興趣。辦事處和漢娜幾乎是一拍即合，很快就展開長達數個月的來回討論和合作。站在外觀被她創意改造的觀光大巴士旁，漢娜忍不住自豪，坦言對成果相當滿意。
漢娜的設計以鵝黃色調為基底，在倫敦街頭眾多以紅色為基調的觀光巴士之中，顯得別具個性。車身側邊和車尾有醒目的TAIWAN字樣；車體構圖處處可見台灣印象，包括小吃攤、溫泉、廟宇、鐵道、山林、海灘、台北101高樓和新年煙火、珍珠奶茶等。
漢娜是土生土長的倫敦人。她告訴中央社，台灣帶給她許多驚喜，在台灣的文化和生活體驗讓她耳目一新，但最讓她印象深刻的是友善、開放的台灣人。
她說，她希望大家都能和她一樣親自到台灣，「體驗台灣的溫暖」；「溫暖」就是台灣給她的深刻感受。
台灣的人情溫暖往往體現在生活細節。漢娜分享，她在台灣剪、染了頭髮，結果很快與台灣美髮師成為朋友，之前完全不認識她的美髮師熱心介紹漢娜可以去台灣哪些地方走走、嘗試什麼樣的活動和食物，兩人一聊就是「數小時」。
漢娜說，美髮師希望漢娜首次造訪台灣，就能有「物超所值」的體驗。不過，後來聽說台式洗髮可以體驗深度頭部按摩，漢娜告訴中央社，「我下次一定要試試看」、「我好想再到台灣旅行」。
除了在美髮院，漢娜分享，她在餐館也感受到台灣人的友善。當時她和好友旅伴來到一間位於台南的小餐館，對菜單內容完全摸不著頭緒，乾脆請店家幫她們挑選，結果「我們吃到了最美味的食物」。
漢娜在台灣旅行講求「在地化」，喜歡感受在地常民生活。她說，她最喜歡的台灣景象是人們在路邊小吃攤吃飯聊天。她在台灣最美好的經驗之一是在烏來泡溫泉、住在小旅館，在輕鬆自然的情境下與不同背景的台灣人互動。漢娜認為，她在烏來的體驗「非常在地」。
台灣人的友善多次在訪談過程被提及，不過，漢娜說，讓她感到驚奇的還有台灣人的效率、精明、井井有條，同時富含創意。她坦言，她設計的車身廣告暗藏她想去、但當時在台灣沒有時間造訪的地點，包括阿里山森林鐵路、墾丁沙灘、台中市。
觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊告訴中央社，辦事處首度嘗試手繪風廣告，就是希望把台灣的溫暖意象帶到倫敦。觀光旅遊廣告往往會使用風景照等實體影像，但倫敦是國際文化創意重鎮，台灣該如何在這個充滿廣告和設計巧思的城市凸顯自己，確實需要有更細膩、不一樣的做法。
按規劃，漢娜設計的台灣主題觀光巴士將行經倫敦多處知名地標，包括國會大廈和大笨鐘（Big Ben）、摩天輪「倫敦眼」（London Eye）、比卡迪里廣場（Piccadilly Circus）等，估計3個月可達成200萬人次以上的曝光度。透過掃描車身上的QR code，民眾可獲取關於台灣觀光旅遊的具體資訊。
為正式啟動台灣主題觀光巴士上路，辦事處10日舉辦活動，讓巴士由駐英國代表處出發，邀請民眾與媒體在觀光署吉祥物「喔熊」（OhBear）伴隨下，一同暢遊倫敦指標景點。過程中，巴士和「喔熊」吸引街上不少民眾熱情揮手打招呼、拍照留念。（編輯：陳慧萍）1141213
