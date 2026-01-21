英國擬仿效澳洲實施青少年「社群禁令」 ! 正研議年齡驗證與功能管制

火報記者 陳銳/報導

英國政府正研究是否仿效澳大利亞，對兒童使用社群媒體設下更嚴格的限制，以加強未成年人的網路安全，而英國首相施凱爾於週二表示，政府已準備好採取必要行動。

英國首相施凱爾指出，社群媒體的設計可能讓孩子長時間沉浸在不斷滑動的內容中，進而產生焦慮與比較心理。他表示，政府已啟動相關檢討，評估是否需要限制無限滾動等功能，並重新檢視兒童接觸社群平台的年齡門檻。

政府指出，無限滾動等設計恐影響兒童心理健康，正評估限制功能與調整使用年齡門檻。圖:istockphoto

工黨政府表示，將參考國際經驗與現有研究，全面評估禁止兒童使用社群媒體是否可行，以及相關措施在實務上應如何落實，政府強調，這是一項涉及兒童權益、科技發展與家庭責任的複雜議題，決策將以證據為基礎。

英國官員也計畫前往澳大利亞了解其政策經驗，澳洲日前通過新規，禁止 16 歲以下兒童使用社群媒體，成為首個採取全面年齡限制的國家，英國政府目前尚未公布具體年齡標準，但正同步研究是否加強年齡驗證機制，以及現行數位同意年齡是否需要調整。

相關討論正值各國政府加強關注兒童網路安全之際，隨著社群媒體使用年齡下降，以及人工智慧生成內容快速增加，外界對未成年人接觸不當內容的憂慮持續升高，英國政府表示，正規劃全面禁止人工智慧裸體化工具，同時採取措施，防止兒童拍攝、分享或瀏覽裸露影像，當局也在評估，是否應移除或限制某些可能導致成癮或過度使用的社群平台功能。

首相施凱爾也表示，童年不應承受來自社群媒體的過度壓力，政府將持續與專家合作，評估最有效的保護措施。他強調，在確保兒童安全的前提下，所有政策選項都仍在考慮之中。

此外，英國政府也計畫為 5 至 16 歲兒童的家長制定以研究為基礎的螢幕使用指引，並預計於 4 月發布針對 5 歲以下幼兒的相關建議，協助家庭更妥善管理孩子的數位使用情況。