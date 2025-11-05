英國擬斥資202億 升級「刺魟」反潛魚雷反制水下威脅

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防裝備採購署近日公告，英國國防部已將「刺魟中期整修升級」(Sting Ray Mid Life Upgrade)計畫，推進到示範與初期量產階段，擬訂合約上限至5億英鎊(約新台幣202億元)。

根據《英國國防雜誌》(UK Defence Journal)報導，此舉是在2024年6月授予貝宜系統(BAE Systems)一份價值6000萬英鎊的評估階段合約之後所提出。最新的「示範與初期量產」(Demonstration and Initial Manufacture)階段合約，期間規劃自2028年7月至2032年6月，並可能延長至2035年。

廣告 廣告

國防部在公告中說明，新的Mod 2構型設計，將引入新技術與更寬廣的部署選項，以確保該武器能持續有效應對不斷演進的水下威脅。現役的「刺魟Mod 1」自1983年服役以來，一直是英國皇家海軍重要的輕型反潛武器，航速可達45節(每小時83.37公里)，並攜帶45公斤的「托佩克斯」(Torpex)炸藥彈頭。

「刺魟」魚雷的升級，旨在維持英國核心反潛武器之一的戰力，不僅供應皇家海軍，也將供應給皇家空軍(Royal Air Force)。未來，英國的P-8「海神」(Poseidon)海上巡邏機，計畫將這款升級後的魚雷，與美製的Mk 54魚雷一同整合運用，顯示Mod 2將朝向跨軍種、多平台投放的方向發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16V戰機交付台灣延宕引關注 美廠洛克希德．馬丁回應了

「極音速」的天弓三型飛彈可飛多快？ 國軍官方科普節目曝「7馬赫」

不是F-16 烏克蘭飛官更愛「獅鷲」：為對抗俄羅斯而生

獨家》國軍擬買635套可攜式無人機反制系統 計畫動用96億特別預算

