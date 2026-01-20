英國擬跟進 16 歲以下社媒禁令！澳洲實測已關 470 萬兒童帳號｜家長必看監督小貼士

英國科技部長 Liz Kendall 日前宣布，該國政府已啟動公眾諮詢，探討是否全面禁止 16 歲以下未成年人使用社交媒體。此舉仿效澳洲模式，旨在保護未成年免受上癮內容侵害。​

澳洲禁令成效顯著

澳洲於 2025 年 12 月 10 日起生效全球首個 16 歲以下社媒禁令，涵蓋Facebook、Instagram、TikTok、X（前Twitter）、Twitch、Snapchat、YouTube 及 Reddit 等 10 個平台。至今已關閉約 470 萬兒童帳號，其中 Meta 單獨刪除近 55 萬個，主要來自 Instagram 和 Facebook。

違規平台最高將面臨 4,950 萬澳元罰款，Meta 批評禁令或令兒童轉戰風險更大的小平台，但家長及兒童安全團體普遍支持，認為新規有效減少了有害內容暴露。英國部長將親訪澳洲考察成效，為本地立法提供實證。​

英國公眾諮詢細節

諮詢將收集家長、青少年及民間意見，涵蓋禁令執行方式、限制科技公司存取兒童數據、禁止「無限捲動」及上癮工具等措施等，預計在未來數週內展開。 同時，英國 2023 年《線上安全法案》（Online Safety Act）已強制成人網站驗齡，自去年起要求使用者自拍驗證，違規平台可罰全球營收 10% 或 1,800 萬英鎊。Liz Kendall 強調此法並非終點，家長仍擔憂子女接觸有害內容，故須採取進一步行動。​

政治壓力與反對聲音

諮詢正值上議院即將表決《兒童福祉及學校法案》修正案，若通過將於一年內立法禁令，獲保守黨 Lord Nash、自由民主黨 Baroness Benjamin 及工黨議員支持，逾 60 名工黨下議院議員聯署致首相 Keir Starmer 呼籲跟進。惟 NSPCC 等 42 個兒童慈善團體反對全面禁令，憂兒童轉移至其他網域，建議加強現行法規及年齡分級阻擋高風險功能。​

家長應用建議

目前台灣本地並無類似強制規定，即便針對校內手機使用，亦無硬性統一的校園禁令。不過家長可採取的監督措施依然不少，包括啟用手機、路由器內家長控制工具，設定每日社媒使用時限，並監察 TikTok 等 app 通知，避免過度使用誘發上癮、焦慮。

