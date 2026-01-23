英國擴大糖稅、WHO倡議健康稅50% 糖稅是否真能減少糖尿病與肥胖？風險因子控管不可忽略





【NOW健康 編輯部／整理報導】英國政府於2025年11月宣佈，自2018年開徵「軟性飲料產業稅」（Soft Drinks Industry Levy, SDIL）以來最大幅度的調整。徵收標準將從原先的每100ml含糖5g調降至4.5g，過去被豁免的含糖乳製飲品（如：奶昔、調味乳、包裝即飲拿鐵、奶茶）及奶製品替代品（如：含糖燕麥奶），亦將首度納入徵收。官方預計新制糖稅上路後，每天可減少全英國人民攝取約1700萬卡路里【註1】。



英國糖稅推動健康 市售飲料糖量減50%



英國國民保健署（National Health Service, NHS）指出，肥胖相關疾病每年耗費健保系統約114億英鎊。為減少健康財政負擔並消除健康不平等，2018年起開始課徵含糖飲料消費稅，目標是透過價格政策達到「以價制量」，促使消費者選擇更理性的飲食。相關的稅收則用於彌補潛在的社會成本。截至目前為止，市售包裝飲料的含糖量在稅制推動後平均下降近50%，總銷量不減，反而上升13.5%，顯示消費者對於健康配方具有相當高的接受度。

廣告 廣告



長期以來，反對含糖飲料稅的主要論點之一，是其被視為一種「累退稅」，即相較於高收入族群，低收入者需承擔更高比例的經濟負擔。但此一觀點往往忽略了健康風險在社會階層中的不對等分布。英國衛生大臣 Wes Streeting 依據《國家兒童測量計畫》強調，貧困地區的孩童肥胖率是富裕地區的2倍，糖稅應該被視為一種「社會公平工具」，透過政策與制度讓讓市場即便在價格最低的產品選項中，其糖含量也隨之下降，使弱勢兒童與低消費能力者因而受益於更健康的飲食環境。



糖稅干預消費 課徵20%稅率可防8.5萬起中風



糖稅代表政府運用價格機制干預消費選擇，在國民健康和財政永續之間取得平衡，提高不健康食品的相對價格，鼓勵更健康的消費行為。研究顯示，課徵含糖飲料稅與減輕體重、預防糖尿病和心血管疾病有關。早期研究發現【註2】，若飲料稅率上升20個百分點，身體質量指數（BMI）平均僅減少0.06，顯示微幅課稅對國民健康的影響有限。因此，世界衛生組織（WHO）現今主張更高幅度的稅率。另外，根據南非金山大學（Wits University）於2025年的研究估計，當糖稅提高到20%時，未來20年內將防止8.5萬起中風【註3】，為醫療體系節省數10億美元的支出。



截至目前為止，除了英國和愛爾蘭於2018年開始課徵糖稅以外，法國、匈牙利、墨西哥、挪威、南非、葡萄牙等國皆已對含糖飲料額外課徵從量稅。亞洲方面，泰國與新加坡也已祭出糖稅政策，菲律賓則自2018年起課徵糖稅，並特別針對含高果糖漿飲品課徵較高的稅率。至於美國也有多個城市自行課徵含糖飲料特種消費稅，包括費城、西雅圖以及加州柏克萊市等。儘管各國稅率和課徵方式有所不同，部份以價稅制度、部份為量稅制度，但普遍趨勢都是將稅收作為一種工具，以反應含糖飲料消費的醫療財務外部性成本，期望達到抑制消費的目的。



WHO呼籲提升糖稅至50% 預計可預防5000萬早逝



世界衛生組織於2025年發起「3 by 35」倡議【註4】，敦促各國於2035年前將糖稅等健康稅提高至產品價格的50%。若全球能達成此目標，未來50年內可預防5,000萬起早逝，並在未來10年為全球政府創造約1兆美元的額外公共收入，可用於支持各國健保財政及日益增加的醫療支出。





▲WHO倡議「3 by 35」健康稅，希望各國於2035年前將健康稅提高至產品價格的50%。（圖／未來醫提供）



此外，世界衛生組織亦警告，以人工甜味劑作為糖稅替代方案，可能會造成其他公共衛生風險。根據2023年的指引，人工甜味劑無助於體重與血糖控制，長期使用可能影響腸道菌相、代謝功能，並加深對甜味的依賴。目前為止，世界衛生組織的倡議方向已明顯主張，以健康稅結合飲食指引與風險管理所形成的公衛政策框架。



糖稅改變消費行為 低所得及弱勢族群健康受益



至於含糖飲料課稅是否真的能減少消費，取決於其需求「價格彈性」。研究回顧發現，飲料需求價格彈性約為0.79【註5】，即課徵10%的含糖飲料稅可能導致購買量減少約8%。另1項研究則發現，含糖飲料稅可使低社經地位家庭的超重和肥胖率降低1.5～4.9%和1.1～2.4%【註6】，表示價格變化會顯著改變市場的消費模式，特別是肥胖風險較高的族群。



柏克萊市的城市實驗顯示【註7】，當含糖飲料價格因稅收上漲時，低所得者更有可能為了省錢而減少購買或改喝白開水。由於該族群通常面臨較高的肥胖與糖尿病風險，消費行為的「大幅轉向」能轉化為最顯著的健康改善。含糖飲料稅得以間接促進當地低所得及弱勢族群的身體健康，產生更長遠的健康利益，改善不同社經地位的健康不平等。柏克萊當局則將糖稅收入撥入「社區健康委員會」（Community Health Commission），專門資助低所得社區的學校午餐改善、社區花園及營養教育計畫，形成正向循環。



每日添加糖不宜超過50g 1杯全糖飲料即超標



世界衛生組織明確指出，不健康飲食是重要的健康風險因子之一。長期過量攝取糖分，容易導致體重過重或肥胖、代謝症候群、齲齒及第2型糖尿病等健康問題。研究顯示，含糖飲料消費量與第2型糖尿病風險高度相關【註8】，原因可能為攝取過多卡路里和大量快速被吸收的糖分，導致體重和糖尿病風險上升。



然而，糖尿病作為全球最重要的非傳染性健康問題之一，其致病因子相對複雜。根據世界衛生組織及美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據統整，糖尿病的發生與日常生活中多重危險因子相關，包括不健康飲食、缺乏運動、肥胖、吸菸、年齡增長或家族史等，含糖飲料的攝取並非唯一直接因素。



為控制糖分攝取，世界衛生組織建議添加糖攝取量應下調至不宜超過總熱量的5%，即每日約25g的精緻糖攝取。我國衛福部國民健康署新版《國民飲食指標》則指出，添加糖攝取不宜超過總熱量10%（以每日攝取2,000大卡為例，添加糖應低於50g）。值得注意的是，1杯700ml的全糖飲料含糖量約為62g，僅1杯便已超過國健署建議之每日上限。





▲長期過量攝取糖份將提升罹患肥胖、代謝症候群、齟齒與第2型糖尿病的風險。（圖／未來醫提供）



我國手搖飲客製化特性 糖稅課徵難度高



根據《國民營養狀況變遷調查》顯示，約有75%的成人每週至少飲用1杯含糖飲料，高中以下學生的飲用頻率更高達9成。亦有研究顯示，家戶含糖飲料支出與家戶總醫療支出及牙醫門診支出呈現正向相關【註9】。當含糖飲料消費的醫療支出持續增加，將加重健保財政負擔，形成醫療財務外部性。值得注意的是，近年在相關衛教宣導及政策引導之下，國人對攝取添加糖的健康意識已有所提升。



國健署在接受《未來醫》專訪時表示，課徵稅捐並非改善肥胖、慢性疾病問題的唯一方法。與歐美多以包裝飲料為主不同，我國市場中，現場調製飲品占比極高，手搖飲「客製化」的特性使得對含糖量精確課稅的難度較高。考量其容量及含糖量無單一標準，課徵稅捐尚須多方評估與溝通，因此暫不考慮推動課徵相關稅捐。



國健署指出，目前已採取多面向的非價格政策引導，包括輔導業者降低高糖食品和飲料的糖配方及份量、減少高糖食品和飲料的供應環境、限制媒體對高糖食品和飲料的行銷、廣告和贊助、改善食品或餐點標示及實施健康飲食教育等多面向介入。期望透過持續推動食品產業轉型，創造更健康的飲食環境，提升國民健康。



30歲起可免費健檢 代謝症候群防治計畫助逆轉慢性病



除了含糖飲料的風險外，為預防糖尿病發生，國健署著重國人進行風險因子的控管（如：吸菸、肥胖、缺乏運動）及提升民眾健康飲食與身體活動等健康識能，產生積極的健康行為改變。為加強慢性病控制預防，國健署已積極擴大成人預防保健服務的覆蓋範圍：



1.年齡下修與免費檢查： 國健署已將成人預防保健服務的年齡下修至30歲。鼓勵30～39歲的民眾，每5年接受1次免費檢查。



2.代謝症候群防治計畫： 經檢查發現為代謝症候群或糖尿病前期的個案，國健署會提供「代謝症候群防治計畫」，個案可與醫事人員共同擬定個人化的風險因子管理方案，並藉由生活型態的改變，幫助民眾降低甚至逆轉糖尿病等3高慢性病的發生。



糖尿病與肥胖具有正相關，而國人肥胖的主因是長期熱量攝取高於身體消耗。當飲食日益西化與食品精緻化，高油、高糖、高熱量食品更容易取得，同時長時間使用電腦、網路與行動裝置，久坐生活型態普遍，導致身體活動量明顯不足。此外，含糖飲料與高熱量、不健康食品部分營養標示不完整或不易辨識，都使消費者難以正確判斷熱量與糖份攝取。



國健署強調，均衡飲食是健康體重管理的重要基礎。適量攝取全穀與未精製雜糧，有助於增加飽足感、促進腸道蠕動，並協助血糖與體重控制。極端飲食法，像是只吃肉或只吃水果容易造成營養失衡，反而增加身體負擔。建議均衡攝取6大類食物，多喝白開水，並養成規律運動的習慣，以達到安全、可持續的健康減重。（文章授權／未來醫）



文字編輯：吳思奕



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺

▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期