英國收緊移民規範 宣布近代最大規模庇護政策改革

英國15日宣布，將啟動近代以來最大規模的庇護申請政策改革，靈感源自丹麥的作法。丹麥的庇護政策是歐洲最強硬的政策之一，受到人權團體的廣泛批評。

英國工黨(Labour)政府一直在收緊移民政策，尤其針對從法國搭小船非法橫渡海峽的移民。工黨政府正尋求遏制「英國改革黨」(Reform UK)日益高漲的支持率，該黨主導了移民議程，迫使工黨採取更強硬的立場。

英國內政部(Home Office)在一份聲明中表示，作為改革的一部分，政府將取消向某些庇護申請者提供援助的法定義務，包括住房和每週津貼。

內政大臣馬穆德(Shabana Mahmood)領導的該部門表示，這些措施將適用於那些有能力工作但選擇不工作、以及那些違反法律的庇護申請者。該部門表示，納稅人資助的援助將優先用於對經濟和當地社區做出貢獻的人。

馬穆德預計將在17日公佈更多關於這些措施的細節，內政部表示，這些措施旨在降低英國對非法移民的吸引力，並簡化遣返流程。

馬穆德說：「這個國家擁有歡迎逃離危險者的光榮傳統，但我們的慷慨卻吸引著非法移民橫跨海峽。」她說：「移民的速度和規模正對我們的社群造成巨大的壓力。」

超過100個英國慈善機構致函馬穆德，敦促她「停止將移民當作代罪羔羊，並停止那些只會造成傷害的作秀政策」，稱這類舉措只會助長種族歧視和暴力。

民調顯示，移民問題已經超過經濟，成為選民最關心的問題。截至2025年3月的一年中，約10萬9,343人在英國申請庇護，比前一年增加了17%，且比2002年高峰期的10萬3,081人高出了6%。 (編輯:柳向華)