英國文壇大賞「布克獎」揭曉，匈牙利裔作家索洛埃奪魁！小說《血肉》以「留白與沉默」描繪移民疏離人生

英國文壇最高榮譽布克獎（Booker Prize）於 10 日揭曉，由匈牙利裔英國作家大衛・索洛埃（David Szalay）憑藉小說《血肉》（Flesh，暫譯）獲獎。小說描述一名匈牙利青年從社會住宅區、意外躋身英國上流社會的曲折人生。《華盛頓郵報》與《衛報》書評稱，索洛埃透過極簡風格的文字和大量的「留白」，描繪對工薪階級、移民男性的身體與情感疏離。索洛埃最終擊敗其他 5 位入圍作家，抱回 5 萬英鎊（約新台幣 203 萬元）的獎金。

以「留白」掏空主角內心，只見「血肉」反應

《血肉》是索洛埃的第 6 部小說，講述一位沉默寡言的匈牙利男子伊斯特萬（Istvan）從青年到老年的生命旅程。在匈牙利偏僻地區，15 歲的伊斯特萬與一位年長女性陷入感情糾葛，讓他從原本居住的公共社會住宅區，意外成為英國上流社會成員。沿途他又進了少年拘留所，加入軍隊駐紮在科威特、伊拉克，隨後移居倫敦成為上流飲酒場所的一名保鑣。

《華盛頓郵報》稱，這部小說以簡樸節制的散文敘述，以及對男性身體特徵和疏離感的關注而受到評論家的廣泛讚譽。布克獎評審團主席、小說家道爾（Roddy Doyle）在頒獎典禮上稱：「這本小說獨樹一幟，」並稱讚索洛埃的留白技巧呈現了「我們被養育的方式，以及那種你不會承認痛苦、不會承認悲傷，或者不會承認困難的期望。

《衛報》文學副編輯喬丹（Justine Jordan）撰寫書評稱，《血肉》的扁平化敘事與留白是一個冒險的策略，卻也帶來了巨大的回報：它引誘讀者進入文本中巨大的空白、試圖解開伊斯特萬的謎團；將一個關於個人在命運的衝擊和毫無意義、突如其來的悲劇面前的脆弱故事，變成了一本引人入勝、推進力十足的小說。這部簡樸的小說揭開了關於身份、自由意志和生命目的等最大的形上學問題。

工薪階級男性，無根的移民人生

小說主人翁伊斯特萬的後半段人生，是在全球資本浪潮的推動下，意外地躋身英國上流社會。作家索洛埃本人出生於加拿大蒙特婁，在倫敦與匈牙利之間生活了十多年，目前居住於奧地利維也納，他將自己「不完全屬於任何一邊」的移民感受投射其中。

在接受流行歌星杜娃・黎波（Dua Lipa）的「Service95 讀書俱樂部」採訪時，索洛埃說：「在某種程度上，我們所有人都是被動的。我們的生活都在以我們無法控制的方式被行動。我們都以我們無法控制或不打算控制的方式，被經驗改變了——這是我真正想在書中表達的東西。」他補充道：「它相當陰鬱，但我也希望在書的結尾，能有一種對生命之美和珍貴的感受。」

《衛報》書評稱，這部小說的關注點與時代趨勢高度相關。索洛埃著迷於描繪陽剛之氣、地位、移民和當代歐洲「無根的無處之地」。他認為，人類的存在「首先是一種身體體驗」，這與當前大量生活發生在網路上的時代形成了強烈的對比。儘管這本書的基調陰鬱，但其原創性使讀者會在身體裡感受到如同被「猛擊一拳」。

索洛埃：曾與大獎失之交臂，蟄伏等待大放光彩

事實上，索洛埃並非第一次與布克獎結緣。他的短篇小說集《凡人皆是》（暫譯，All That Man Is）曾在 2016 年入圍短名單，最後敗給美國小說家保羅・貝提（Paul Beatty）的《背叛者》（The Sellout）。索洛埃告訴《衛報》，當年與獎項失之交臂時「非常令人失望」，但他後來「說服自己，沒有獲獎是一件好事」，因為那會讓他獲得足夠的銷量，在幾年內不必出版新書、變得懶惰。

在頒獎典禮上，1993 年的布克獎得主道爾向索洛埃提供明智的「過來人」建議：「作為一位前得獎者，我強烈的建議是對所有事情說不。盡可能快地回家。鎖上門。」索洛埃則幽默地回答：「我會照做的。」

2025年11月10日，匈牙利裔英國作家大衛・索洛埃（David Szalay）憑藉小說《血肉》（Flesh，暫譯）獲英國文壇最高榮譽布克獎（Booker Prize），他從去年得主珊曼莎．哈維（Samantha Harvey）手中接過獎盃。（美聯社）

布克獎由 5 位評審共審閱 135 本作品，從中選出一部最佳長篇小說。評選範圍涵蓋 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期間，在英國或愛爾蘭出版的英語小說。

該獎項去年頒給了珊曼莎．哈維（Samantha Harvey）的《軌道：超越想像的太空寫實主義》（‘Orbital’）。今年的其他入圍者包括：基蘭・德賽（Kiran Desai）的《索尼婭與桑尼的孤獨》（暫譯，The Loneliness of Sonia and Sonny）、蘇珊・崔（Susan Choi）的《手電筒》（暫譯，Flashlight）、安德魯・米勒（Andrew Miller）的《冬日之地》（暫譯，The Land in Winter）、凱蒂・北村（Katie Kitamura）的《試鏡》（暫譯，Audition）和本・馬爾科維茨（Ben Markovits）的《我們餘下的生命》（暫譯，The Rest of Our Lives）。

