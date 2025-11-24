英國新任商貿大臣預計年底訪華府 推進製藥與鋼鐵領域談判

英國新任商貿大臣凱爾(Peter Kyle)今天(24日)表示，他計劃在年底前訪問華府，以推進醫藥和鋼鐵等領域的談判。

英國在今年5月成為首個獲得美國總統川普(Donald Trump)部分關稅豁免的國家，但貿易協議的部分內容尚未正式敲定，包括將英國鋼鐵關稅降至零，以及在醫藥領域開展合作。

凱爾告訴記者，他「希望在聖誕節前訪問美國」，以推進談判。

製藥業長期以來批評英國的藥品定價方式，而川普則表示，英國和歐盟國家應該為藥品支付更多費用。

多家公司已暫停在英國的投資計劃，關於自願定價方案的談判也陷入僵局。凱爾表示，製藥業的聲音至關重要，「我們一直在為此努力」。

凱爾說：「這些公司在談判中的態度強硬，而我們為了一般民眾的利益也同樣採取強硬立場。」 「我們正在努力尋找一條能夠真正造福患者的道路。」(編輯 : 廖奕婷)