英國最大洗錢案宣判！中國女想當小國女王 還想用港星沈殿霞照偽造證件

中國「天津藍天格銳」非法吸金案主謀錢志敏近日宣判，檢方透露她曾想當小國女王。倫敦警察局提供



中國警方數年前鎖定一名涉嫌策劃數百億人民幣詐騙案的主謀錢志敏，不過她在被警方鎖定後就逃往緬甸邊境，展開近7年逃亡生涯，直到最近才在英國落網，並因利用比特幣洗錢罪，11日被倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）判處11年8個月徒刑。檢方透露，錢志敏曾計畫要當小國女王，甚至有意使用已故香港女星沈殿霞的照片偽造假證件。

錢志敏過去曾策動大型龐氏騙局，導致成千上萬人血本無歸，並於警方鎖定後和共犯乘機車前往中緬邊境，在東南亞各地輾轉逃竄，並於2017年9月，持一份偽造的聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St.Kitts and Nevis）護照、化名「張亞迪」（Zhang Yadi）入境倫敦希斯洛機場。

廣告 廣告

2024年4月被捕前，錢志敏持續以比特幣兌換現金購買珠寶與奢侈品，並和一名助手遊走歐洲各地，同時刻意避開和中國簽有引渡條款的國家。直到本週量刑前後，檢警引用調查期間蒐集的文件，以及中國當局提供的資訊，才終於揭露她的生活和犯罪活動部分內幕。

根據路透社報導，錢志敏抵達英國不久後，曾派遣一名共犯前往泰國取得一台筆記型電腦，內含她逃離中國時帶走的約7萬枚比特幣，當時價值約3.05億英鎊（約台幣124億元）。檢方表示，錢志敏曾試圖在義大利托斯卡尼（Tuscany）購置別墅，並在倫敦買入高價房產，以便洗白犯罪所得，但她在2018年試圖購屋時，讓英國警方首次鎖定她的行蹤。

當時一名律師在錢志敏助手前往洽談購屋時，收到可疑訊息後報警，英國警方於是在2018年突襲錢志敏在倫敦承租的物業，及附近一處保管箱，查獲約6.1萬枚比特幣。當警方於2021年成功舉所這批比特幣時，其市值已達15億英鎊，隨著比特幣價格持續上漲，如今價值已接近50億英鎊（約台幣2,042億元）。檢方表示，英國當局仍在追討更多資產，包括約6,700萬英鎊的比特幣。

檢方透露。根據警方查獲的日記，錢志敏在英國多數時間似乎都待在租屋處，不過她其實懷有統治利柏蘭（Liberland）（位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊境、號稱「利伯蘭自由共和國」）的遠大野心，不過她的犯罪行為使這個夢想最終成為泡影。

儘管錢志敏否認曾在中國詐騙，然而中國當局表示，2014至2017年間約有12.8萬人受害於她設計的400億人民幣（約台幣1,742億元）投資騙局。9月開庭時，錢志敏改口認罪。目前檢方查扣到的資產正由英國檢方提起民事程序處理，檢方上月表示，正考慮為中國詐騙受害者設立賠償機制，其中部分受害人表示，希望取回的是比特幣本身。

錢志敏的洗錢行動獲得2名助手協助，其中一名助手溫健在多次協助她兌換比特幣後被定罪，另一助手林成福則因將部分比特幣轉入自己名下帳戶，意外在2024年暴露錢志敏的藏身地，讓警方得以在英格蘭北部的約克市（York）成功逮捕她。檢方透露，林成福還試圖為錢女偽造馬來西亞或香港護照，並使用已故港星沈殿霞的照片當作證件照。

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

祥碩前Q3大賺5股本 Q4不淡！明年搭AMD高階發威+新代工客戶加入衝續創新高

山本由伸高舉MVP獎座 官方認證搖頭娃娃預購價公布