英國會示警：BBC年收銳減11億英鎊 流失年輕觀眾陷發展困境

英國國會今天(21日)發布一份報告指出，由於民眾逃避繳納電視執照費(TV License fee)，加上愈來愈多家庭表示沒有收視需求，導致英國廣播公司(BBC)於2024/25會計年度損失超過11億英鎊(約合新台幣451億元)收入。

法新社報導，BBC大部分的財源來自於電視執照費，每一個擁有電視機、或透過線上方式收看的英國家庭都必須支付這筆費用。

英國國會公共帳目委員會(Public Accounts Committee)指出，「逃避繳費的比例攀升至12.5%，大約每8個BBC用戶中就有一個沒有付費」。

廣告 廣告

BBC電視執照費目前為每年174.5英鎊(約新台幣7162元)。這筆費用去年為BBC帶來38億英鎊的收入，但已有360萬戶家庭聲明不再需要收看，占總收視戶的15.6%。

這份報告發布之際，BBC正因美國總統川普(Donald Trump)的影片而面臨巨額訴訟。BBC節目「廣角鏡」(Panorama)以誤導性手法剪輯川普於2021年國會暴動期間的演說，暗示川普直接煽動了暴力行動，引發BBC總裁和新聞部門主管請辭。

川普則表示，將對BBC提起誹謗訴訟，並要求高達50億美元的賠償。

該報告也指出，儘管BBC仍是一個「值得信賴的機構」，但隨著媒體環境不斷變化，該媒體已逐漸失去立足點，「比起年長觀眾，年輕人使用BBC的頻率更低，並認為其內容與他們的興趣不太相關」。