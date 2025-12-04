英國有華語教材稱台灣是中國一省 疑與孔院有關

（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，受英國政府預算支持、授課對象為中學生的「中文培優」計畫，部分教材稱台灣為中國一部分。承辦「中文培優」的英國大學院校，其合作夥伴包括孔子學院。

「中文培優」（Mandarin Excellence Programme, MEP）是英國政府於2016年推出的計畫，目標為自中學階段培育英國的華語文人才，除了靜態教學，課程也包含前往中國見習體驗。根據MEP官網，自2016年迄今，已有超過1萬6000名英國中學生參與MEP。

廣告 廣告

MEP的承辦單位是倫敦大學學院（UCL）的教育學院（Institute of Education, IOE）。雖然英國媒體報導往往稱MEP是IOE和英國文化協會（British Council）合作執行的計畫，但從MEP官網網址及IOE孔子學院官網內容，即可看出MEP與孔院的關聯。

在海外推廣英國語言文化、促進與各國雙邊交流的英國文化協會，在MEP的角色主要是協助英國中學生在中國進行實地短期密集學習。IOE設有孔子學院，並與北京大學合作，在英國執行「中小學孔子學院」（IOE Confucius Institute for Schools）計畫。

根據官網，IOE孔院的主要工作之一即是「作為一個全國諮詢中心，為英國的中小學提供關於中文教學和中國文化方面的建議和支持」。

原本IOE承辦MEP至2024年，但今年獲續約，MEP也持續獲英國教育部預算支持。

「每日電訊報」分析MEP官網的華語文教學線上資料庫（Mandarin Resources for Schools），發現其中多數提到台灣的內容是向學生暗示，台灣是中國一部分。此外，至少有6份地圖將台灣標示為中國一部分。

報導舉例，在一份給8年級學生的練習題中，有個題目要求學生以中文回答「台灣在哪裡」、「你知道台灣是中國一部分嗎」。題目並要求學生在「知道事實」後再作答。

報導提到，目前僅在資料庫找到一份2020年製作的教材，暗示台灣的地位「仍有爭議」。教材提到，中國有22個省份，但「如果你選擇計入台灣，就有23個」。

UCL一名發言人表示，MEP沒有統一的課程規劃，各校的教學模式不同；資料庫內絕大多數教學資源為「獲各校直接聘用的教師所自行製作」，或者是由具良好聲譽的教材供應商提供。

這名發言人強調，報導內所舉例證沒有一個是屬於強制性的教材，教師可自由選擇教材，且僅有2項是由IOE開發。

不過，據「每日電訊報」了解，在將台灣呈現為中國一部分的教材中，正好有2項就是由IOE編撰。

英國保守黨執政（2010至2024年）後期，在黨內「對中鷹派」壓力下，官方曾對外表示英國政府「不直接資助」孔子學院，也沒有任何與孔子學院發生財務關係的規劃。

當時英國政府一名發言人曾告訴中央社，英方正著手停止MEP與孔子學院的「所有連結」。

2024年7月英國工黨上台執政後，英國教育部曾回應中央社詢問表示，英國政府從來沒有、未來也不會「直接資助」孔子學院。

英國境內有約30所孔院，數量居各國之冠，多採「校對校」合作模式，在英國大學院校內設立孔院。

根據英國非營利組織「英中透視」（UKCT）揭露的中方相關正式文件，獲孔院聘赴海外任職者需通過政治審查，承擔一定的政治義務，甚至應「主動抵制」任何足以傷害中國與其他國家展開友好合作的言行，並與中國大使館或領事館保持密切聯繫。北京透過孔院試圖對各國發揮影響力，近年日益引發關注。

儘管英國政壇和輿論不時出現要求政府關閉境內所有孔院的聲音，在保守黨執政後期，英國政府曾表示，徹底關閉孔子學院「不符比例原則」。英方知情人士曾告訴中央社，難以禁絕孔院的主要原因之一是孔院能提供的資源，包括資源規模和系統化的服務，目前仍難以取代。（編輯：謝怡璇）1141204