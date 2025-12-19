英國果農引LED溫室造夏 耶誕也能品嘗草莓

從英格蘭南部的索塞克斯、肯特，到中北部的林肯郡、約克郡，都可以看到這樣的草莓農場。有的採取傳統的開放式種植，也有不少果農建造溫室來保護果樹。

但就像絕大多數的農作物，莓果類的種植也是看天吃飯的行業，因此英國的草莓季節集中在夏季的6、7月份，正好是網球四大賽之一「溫布敦錦標賽」的賽季。

不過，草莓堪稱是英國最受歡迎的水果之一，在耶誕節即將來臨的時刻，果農們自然要想盡辦法，讓國產草莓也能在耶誕節餐桌上成為耀眼的明星。

廣告 廣告

夏季莓果公司營運長平可思表示，「我們為植物提供足夠的能源，所以葉子除了能吸收陽光能源，像今天天氣很讚，但如果不是晴天，就有LED燈來讓葉子吸收能源，再把這些能量書送給莓果，讓果子長得又大又甜。」

牛津大學水果科學家塔拉賈奈特指出，「英國的水果消費量只有16%是國產，絕大部分都仰賴進口。蔬菜的話，國產比例還能有5成。所以還有很大的進步空間，我們也必須如此。」

各地果農的點子不進相同，導入LED燈來取代部份日照功能的農場，以索塞克斯的這座為最大宗，占地約3.6公頃，將近台北小巨蛋的兩倍。因此所需的電力來源也相當可觀。為了降低環境衝擊，溫室的屋頂就由這一大片的太陽能板來擔綱。

牛津大學水果科學家塔拉賈奈特說，「你會需要用很多的熱能和光照，讓果樹處於夏季的生長條件。這些都是所需能源的關鍵。」

英國《天空新聞》的報導指出，針對2025年冬季，這座農場預計能提供150萬盒的草莓，讓各地民眾在耶誕節也能大快朵頤。不過即使加上其他各地農場用各種方法在冬季出貨的草莓，占整體市場比例仍算是少數，因此來自埃及、摩洛哥的進口貨，仍舊不可或缺。