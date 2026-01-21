英國核准中國建超級使館 中：東道國的國際義務

（中央社台北21日電）針對英國政府在外界質疑聲中，核准中國在倫敦興建巨型使館，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，為外交館舍建設提供支持和便利是「東道國的國際義務」。至於中國是否也將核准北京英國大使館翻修，郭嘉昆僅說，中方一直依外交公約和有關法律處理。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆宣稱，為外交館舍建設提供支持和便利「是東道國的國際義務」，中國駐英國使館新館舍規劃設計是一個「高質量的方案」，申請及獲批「完全遵循國際外交慣例及當地的法規及程序」。

至於中國是否也將核准北京英國大使館翻修，郭嘉昆則回應稱，中方一直依據維也納外交關係公約和有關法律法規，處理英國駐中使館館舍規劃申請。

針對英國首相施凱爾（Keir Starmer）是否將在本月訪問中國，郭嘉昆則回答「暫時沒有可以發布的信息」。他說，當前國際形勢動盪不安，中英作為聯合國安理會常任理事國加強交往合作，「無疑符合兩國和世界的利益」。

美國總統川普（Donald Trump）計劃4月訪中與中國國家主席習近平會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出美中可能在「川習會」前舉行新一輪貿易談判的構想。對此，郭嘉昆並未正面回應，僅稱「具體的問題建議向中方的主管部門進行詢問」。

郭嘉昆說，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。（編輯：邱國強/楊昇儒）1150121