英國正妹撩馬尾「整片白肌沒遮」！全網一放大「竟是賴品妤」嚇爛了

政治中心／綜合報導



民進黨立法委員賴品妤卸任之後，專注經營生活，不只飛往海外求學，更把握空檔飛往泰國追星，常在社群分享豐富日常，近日賴品妤就在個人經營Threads曬出一系列來到英國倫敦打卡的身影，只見身穿黑色馬甲小背心的他，外套在公眾面前大滑落、露出雪白肌膚，展現絕佳狀態讓網友頓時錯覺：「根本女明星！」。





英國正妹撩馬尾「整片白肌沒遮」！萬人被辣暈「一放大竟是賴品妤」：不是…

賴品妤曬出一系列英國倫敦街拍照。（圖／翻攝自Threads@souichi_lai）

賴品妤於Threads上擁有13萬粉絲追蹤，每每公開發文總會吸引上萬網友到場朝聖的他，於11月最後一天PO出一系列來到英國倫敦的打卡照，只見他站在著名景點大笨鐘前瘋狂耍美，身穿無肩帶的黑色短版馬甲背心的賴品妤，外搭一件豹紋外套，隨意讓外衣滑落的賴品妤，在藍天白雲底下露出大面積肌膚，雪白膚色與鮮豔藍天成強烈對比，賴品妤面對鏡頭露出燦爛笑容，散發魅力讓快門不斷捕捉。

廣告 廣告

英國正妹撩馬尾「整片白肌沒遮」！萬人被辣暈「一放大竟是賴品妤」：不是…

賴品妤經常分享遊歷各國途中拍下美照。（圖／翻攝自Threads@souichi_lai）

賴品妤站在倫敦街頭拍下絕美畫面，短短一天之內就吸引超過8萬名網友到場，1.2萬人按讚，不少網友更留言討論：「只要想到她曾是我們的官員。就覺得台灣超酷的。現任立委會跳舞、外交官會唱歌。然後還有美到根本明星的品妤。真好 ～」、「自己人，不用客氣！！台灣人快來！！回防台灣正妹！！！」、「我想說挖掘新美女，結果點進來是賴品妤這樣」、「以為是外國明星結果一看是我們品妤」、「每次都美到好誇張。」、「喔喔喔喔喔～～讚嘆，再次覺得居然可以美到比ai還誇張！！」、「每次看到品妤的照片都覺得，到底怎麼有人可以這麼好看啦！」、「根本雜誌照。美翻！」、「活該被老天爺追著賞飯吃」、「不是⋯⋯姐姐你全世界飛來飛去都沒有時差問題嗎？照片也太美了吧」。









英國正妹撩馬尾「整片白肌沒遮」！萬人被辣暈「一放大竟是賴品妤」：不是…

賴品妤身穿黑色馬甲小背心、外套滑落露出雪白肌膚，被網友讚「根本女明星」。（圖／翻攝自Threads@souichi_lai）









英國正妹撩馬尾「整片白肌沒遮」！萬人被辣暈「一放大竟是賴品妤」：不是…

網友大讚賴品妤狀態絕佳。（圖／翻攝自Threads@souichi_lai）

















原文出處：英國正妹撩馬尾「整片白肌沒遮」！萬人被辣暈「一放大竟是賴品妤」：不是…

更多民視新聞報導

台中正妹狂練肌力「一看竟是洪慈庸」！為尪請辭3年超狂近況曝光

陳水扁「轉行賣小吃」細節流出！親點名「藍綠白大咖」喊話了

日本搭機一抬頭「驚見黃國昌」！王瑞德揭「他1動作像蟲」網急了

