英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了

1個神秘的海洋生物近日出現在英國西薩塞克斯郡（West Sussex）海濱城市沃辛（Worthing）的熱門海灘。（圖／翻攝自Facebook／The Argus）

1個神秘的海洋生物近日出現在英國西薩塞克斯郡（West Sussex）海濱城市沃辛（Worthing）的熱門海灘，引起當地居民高度關注，也不禁讓人好奇，這究竟是什麼生物。

據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。

德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客和野生動物愛好者的廣泛討論與好奇心。

對此，薩塞克斯野生動物信託基金會（Sussex Wildlife Trust）的專家被邀請到現場檢查，確認這隻生物其實是1條海鰻（conger eel），這種魚身體細長、無鱗，通常呈灰藍色，腹部帶有淡金色。

海鰻的體型相當驚人，最長可達2.75公尺，同時也以其神秘和難以捕捉而聞名。基金會的動物專家指出，海鰻主要在夜間覓食，白天通常躲在岩石或沙底的洞穴和縫隙中。

基金會發言人也解釋：「它們的背鰭、尾鰭和臀鰭融合在一起，形成完整的身體邊緣。白天它們會躲藏在岩石或沙底的縫隙中，夜晚才會出來獵食。」

海鰻在英國西部較為常見，但據觀察，也有大量海鰻棲息在東薩塞克斯郡（East Sussex）布萊頓（Brighton）的西碼頭（West Pier）下方海域，距沃辛沿海不遠。

這次的目擊事件也讓當地民眾感到好奇與不安。許多人表示，他們從未想過這麼龐大的生物竟然就生活在近岸海域，簡直像是電影裡才會出現的傳說生物。

