英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
1個神秘的海洋生物近日出現在英國西薩塞克斯郡（West Sussex）海濱城市沃辛（Worthing）的熱門海灘，引起當地居民高度關注，也不禁讓人好奇，這究竟是什麼生物。
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。
德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客和野生動物愛好者的廣泛討論與好奇心。
對此，薩塞克斯野生動物信託基金會（Sussex Wildlife Trust）的專家被邀請到現場檢查，確認這隻生物其實是1條海鰻（conger eel），這種魚身體細長、無鱗，通常呈灰藍色，腹部帶有淡金色。
海鰻的體型相當驚人，最長可達2.75公尺，同時也以其神秘和難以捕捉而聞名。基金會的動物專家指出，海鰻主要在夜間覓食，白天通常躲在岩石或沙底的洞穴和縫隙中。
基金會發言人也解釋：「它們的背鰭、尾鰭和臀鰭融合在一起，形成完整的身體邊緣。白天它們會躲藏在岩石或沙底的縫隙中，夜晚才會出來獵食。」
海鰻在英國西部較為常見，但據觀察，也有大量海鰻棲息在東薩塞克斯郡（East Sussex）布萊頓（Brighton）的西碼頭（West Pier）下方海域，距沃辛沿海不遠。
這次的目擊事件也讓當地民眾感到好奇與不安。許多人表示，他們從未想過這麼龐大的生物竟然就生活在近岸海域，簡直像是電影裡才會出現的傳說生物。
看更多 CTWANT 文章
震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖
四億福地2／台鳳前總裁借力文化局！ 黃宗宏力拚8年結果竟這樣
鳳凰颱風最快下週一海警！威脅不可小覷 專家揭3特點：罕見個例
其他人也在看
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 20 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 2 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新預測！氣象署：下週三開始影響「全台有雨」
[Newtalk新聞] 目前位在關島附近的熱帶性低氣壓TD29將在今(5)天增強為今年第26號鳳凰颱風。中央氣象署公布最新路徑指出，鳳凰颱風將在本週末北轉，往台灣方向移動，預計下週三開始影響各地天氣，屆時，受颱風外圍環流影響，全台有雨。 今日上午熱帶性低氣壓TD29位於北緯8.0度，東經143.4度，即關島附近海域，正以每小時19公里速度，向北北西前進。其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒15公尺，瞬間最大陣風可達每秒23公尺。 氣象署預報員黃恩鴻說明，氣象署最新模擬路徑和之前相比更加集中，預估熱帶性低氣壓TD29將在今天增強為輕度颱風，並在本週末移動至菲律賓北側海面後北轉，影響台灣機率增加。氣象署預估，鳳凰颱風將自下週三開始影響台灣，其外圍環流將使北部、東半部地區和恆春半島出現短暫雨，中南部地區則有局部短暫雨發生機率。 至於鳳凰颱風是否和東北季風產生共伴效應，致使北部及東北部地區降下致災性豪雨，黃恩鴻表示，就目前鳳凰颱風模擬移動路徑來看，兩者之間有機會在台灣北方海面產生共伴效應，需特別留意鳳凰颱風發展情形，預先準備防災措施。查看原文更多Newtalk新聞報導奴才們集合囉！台新頭殼 ・ 1 天前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 18 小時前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
全台土方失控1／10層假山、社宅地挖出垃圾 黑鏈橫掃北中南
短短幾個月，從北到南，土方濫倒案件接連爆發。桃園有集團假借「免費整地」之名，污染超過3,000坪土地；新竹寶山的山凹被填成10層樓高的「假山」；彰化二林中科園區成為跨縣市偷倒的中繼站；連新北的社宅預定地、桃園公辦重劃案，都在開挖時挖出垃圾。這場掩在地底的黑產鏈，正改寫土地的樣貌，也讓房市與公共建設一起埋單。住展房屋網 ・ 1 天前
豬農：開市後 才是非洲豬瘟疫情挑戰開始
豬農表示，非洲豬瘟病毒是接觸性傳染，解封後將是最大的考驗，擔憂疫情再起，又禁宰禁運15天，很多畜牧場恐承受不起。希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。彰化養豬業者則建議，政府可BOT或委託民間設蒸煮中心。聯合新聞網 ・ 1 天前
廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入
日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患健康2.0 ・ 2 小時前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 3 小時前
鳳凰巔峰強颱等級！各國預測路徑、侵台機率曝 專家揭影響台灣時間
氣象署表示，輕度颱風鳳凰（ FUNG-WONG）於今（6）日2時生成，目前正朝西北方向前行，最新預測路徑已經公布。暴風圈侵襲率部分最高20%，出現在屏東恆春。氣象專家林得恩也分析各國預測提醒，這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑 氣象專家：3縣市雨勢明顯
氣象專家賈新興引述最新歐洲系集模式及各AI模式預報資料指出，鳳凰颱風預計下週一將通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近。若按照這預測路徑，宜蘭、花蓮、台東雨勢會很明顯。中天新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰最新預測！恐轉中颱「北轉朝台灣趨勢一致」 最快下周一發海警
中央氣象署發布陸上強風特報，今（7）日晨至8日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。今、明兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。明晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 19 小時前