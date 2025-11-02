英國火車兩暴徒隨機亂砍案仍有2人命危 警方初判非恐怖攻擊

英國當地時間週六晚上驚傳火車砍人事件，兩名暴徒在列車上以刀子行凶，隨機亂砍傷了10人，目前仍有2人有生命危險。英格蘭警方一度發出恐怖攻擊的通報隨後撤回，目前初判非恐怖攻擊。

當地時間週六晚上7點多警方接獲報案，一列從頓開斯特開往倫敦的火車上，有人持刀砍人。兩名凶手中一人以大型刀械隨機攻擊乘客，車廂頓時陷入混亂，列車在亨廷頓站緊急停車，車站封鎖後反恐警力也出動支援。

警方表示，有十個人受傷送醫，其中2人仍有生命危險，兩名行凶嫌犯已經被捕。

廣告 廣告

目擊者指出，當時看到一個人突然跑過來大叫「快跑、快跑」，說有人持刀砍人，原本幾個乘客面面相覷、以為是個玩笑，就像萬聖節惡作劇，就有個人抱著肚子，血從他的腹部流到腿上呼喊「救命我被刺了」。

另一位目擊者說，看到幾個人受到重傷渾身是血，不是倒地就是搖搖欲墜，有民眾把帽T等東西遞過去，想幫他們包住傷口。

鐵路當局說，這條路線運輸可能會暫停到週日午夜，呼籲旅客延後搭乘火車。英國首相施凱爾跟內政大臣都在社群媒體上表達震驚跟難過。

兩名行凶者的背景跟動機目前還不清楚，警方表示目前沒有跡象顯示與恐怖主義有關。

國際中心／何丹曦 編譯 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

英國驚傳持刀攻擊！火車上多名乘客遭刺傷 2男子遭逮捕

英王胞弟捲性侵醜聞 安德魯王子頭銜被撤、逐出王室府邸

昔與性犯罪富豪交好！英國安德魯王子放棄頭銜 跟王室「劃清界線」