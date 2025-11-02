英國火車攻擊案「以為萬聖節惡作劇」 警：2嫌英國人、初判非恐攻

英國一列火車昨天（11/1）發生2嫌持刀傷人案，警方鑑識人員今天（11/2）在現場蒐證。美聯社



英格蘭東部週六（11/1）晚間發生2凶嫌持刀傷人事件，車上民眾說看到有人渾身血在車上狂奔大喊「快逃！快逃！」以為是惡劣的萬聖節惡作劇，之後才發現真是攻擊案。英國警方今天（11/2）召開記者會表示2嫌都是英國籍，初步調查為個別事件（isolated incident），無證據顯示為恐怖攻擊。

英國劍橋郡（Cambridgeshire）警方表示，在當地時間週六晚上7時許接獲通報，一列在東海岸幹線行駛的火車發生多人遭刺傷事件。列車臨時停靠亨廷頓車站（Huntingdon），武裝警員逮捕2人，其中1人遭電擊槍制伏。警方最初通報10人送醫、9人生命垂危，現更新為11人送醫，而原生命垂危的9人中仍2人有生命危險。

《衛報》報導，當時在火車上的通勤者佛斯特（Olly Foster）受訪表示，車行間突然一名男子從他身邊跑過，大喊：「快跑！快跑！有個傢伙正在到處砍人！」他最初以為是萬聖節的惡作劇，但是看那浴血之人一臉驚恐：「你能從他們的表情看出他們是認真的。」

佛斯特立刻抓起物品逃生：「身後的人拼命往前擠，（大家）非常恐慌。」他說當時他和另一人，為凶嫌可能進入他們車廂嚴陣以待，手上抓著他唯一能找到的防身武器：一只威士忌酒瓶，他們望著車廂門，祈禱不要有人拿著刀或槍走進來。所幸警方到場，2名行凶男子涉謀殺未遂被捕。

警方今天（11/2）表示，2嫌年齡分別為32歲、35歲，一人是英國黑人公民，另一人是加勒比海裔英國公民，均出生於英國。英國交通警察表示，反恐部門最初參與調查，然而目前沒有任何跡象表明此為恐怖攻擊。

英國國防大臣希利（John Healey）稱此為「孤立襲擊（isolated attack）」，但警告「我們正處於『新威脅時代（new era of threat）』」。事件發生後大量列車停駛，目前多數已恢復正常。

