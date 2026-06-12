英國為何願意幫台灣？《海鯤破浪》揭海鯤艦背後最關鍵的國際拼圖

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海鯤艦能夠走到今天。



除了台灣自己的努力之外，背後還有一塊鮮少被公開討論的國際拼圖。



英國。



李志德在《新聞放鞭炮》節目中表示，外界一直很好奇，台灣究竟是如何取得部分關鍵技術與協助。



雖然許多細節仍無法公開，但從目前能夠掌握的資料來看，英國在其中扮演了相當重要的角色。



問題是。



英國為什麼願意協助台灣？



李志德提出兩個觀察。



第一是脫歐。



脫離歐盟之後，英國國防工業面臨新的市場壓力。



許多產業必須尋找新的合作機會。



第二則是香港。

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香港反送中事件之後，英中關係快速惡化。



北京與倫敦的政治關係降到近年低點。



在這樣的背景下，英國對台灣的態度開始出現變化。



李志德坦言，外界不一定能完全知道所有細節。



但可以確定的是，國際局勢的改變，確實替台灣打開了一些過去不存在的空間。



周玉蔻則表示，從荷蘭到英國。



從冷戰到今天。



台灣的潛艦故事其實也是一部國際政治史。



每一次突破。



背後都伴隨著世界局勢的變化。

（圖片來源：新聞放鞭炮、Wikimedia Commons）

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