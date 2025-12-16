英國為避免孩童接觸色情內容 將倡議手機安裝類似色情守門員的防護功能

智慧手機與行動網路雖然方便，但也衍伸許多安全問題，其中一項就是青少年因此接觸有害內容；根據英國金融時報報導，英國政府希冀推動科技公司透過偵測方式限制未成年接觸有害內容、希望蘋果、Google等科技公司提供類似「色情守門員」的功能，防止未成年在未獲得成年人驗證的情況下拍攝與分享裸露色情內容。

雖然蘋果與Google已經在裝置端提供基本的裸露內容防護措施，不過僅為警告方式，且可以藉由輸入密碼解除；英國則希望透過作業系統層級方式阻止任何裸露內容在手機螢幕上顯示，並透過生物辨識或驗證身分證才能解鎖，此外性侵孩童前科犯將強制啟用此類功能。

英國政府原本希望將採取強硬的措施，要求於英國銷售的手機都要安裝類似防護功能，但最終在考量過現實後從強制政策轉向改為政策性鼓勵；不過此政策可能也會引發隱私、自由等爭議，此外也會被質疑有效性，畢竟許多號稱具有年齡檢測的政策多最後流於形式，難以完全防堵。

